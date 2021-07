Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2021 Lunedì

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2021 Lunedì: CAPRICORNO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2021 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo lato filantropico potrebbe voler uscire allo scoperto e fare opere buone oggi, Ariete. La tua modalità predefinita è prendersi cura degli altri. Questo va bene, ma assicurati che non esaurisca la tua forza vitale. La chiave è offrire consigli e poi allontanarsi dalla situazione. Non sei responsabile delle azioni degli altri. Dai consigli, ma lascia la decisione finale alla persona che stai cercando di aiutare.

LEONE ⭐ EXCELLENT:Non pensare di poter risolvere tutti i tuoi problemi da solo, Leone. Parlare con gli altri può aiutare a far luce su una situazione che in passato ti ha sconcertato. Chiedi l’aiuto degli altri nelle aree in cui ne hai bisogno. Non vergognarti di chiederlo. Abbiamo tutti problemi da affrontare. Non sei solo.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Nessuno soddisferà i tuoi bisogni oggi Sagittario, quindi alzati e fai le cose da solo. C’è poca simpatia da parte degli altri e le opinioni forti sono tante. C’è una grande quantità di pettegolezzi in giro a cui potresti essere tentato di unirti. Non cedere a questo tipo di comportamento. Alla fine ti allontanerà dagli altri.

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2021 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è una giornata fantastica Toro, e puoi ottenere molti risultati usando la tua mente veloce e il tuo ingegno acuto. Le informazioni scorrono velocemente. Prendi ciò che più si addice a te e scarta il resto. Più sarai informato, meglio sarai attrezzato per gestire le decisioni della giornata. Cerca di capire tutti i fatti prima di procedere.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Alzati presto e mettiti al lavoro, Vergine. Hai un sacco di energia emotiva e fisica che dovrebbe aiutarti a realizzare tutto ciò che devi fare. L’energia planetaria è dalla tua parte. Approfittane per dire cosa hai in mente e avvicinarti di più a dove vuoi essere. Dovresti essere in grado di trovare un sano equilibrio tra dare e avere.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ascolta attentamente il vento, perché le risposte stanno soffiando proprio davanti a te, Capricorno. Entra in contatto con persone che non senti da un pò. Puoi essere abbastanza produttivo oggi in situazioni inaspettate. Ironia della sorte, meno pianifichi, più realizzerai. Sii spontaneo. Le rivelazioni ti arriveranno in un lampo.

Nettuno si occupa di far scoccare il sentimento, provoca in te un autentico desiderio di intimità con la persona che adesso ti sta accanto. Una forte compenetrazione di anime trova la giusta soddisfazione spirituale, elemento da te anche fortemente voluto e ricercato in una relazione a due.

Ti spendi per lavorare in equipe e per riuscire a far risaltare le qualità migliori in ciascuno dei componenti del team di cui fai parte. Un bell’Urano attiva le energie di chi festeggia il compleanno dal 31 dicembre al 4 gennaio, consentendo di diventare pilota di iniziative che hanno il contenuto di una innovazione creatrice.

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2021 Lunedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Perché io? Oggi potresti farti questa domanda più di chiunque altro, Gemelli. La tua vita può sembrare un’intensa corsa sulle montagne russe che non si ferma mai. Prenditi una pausa da tutto oggi, se puoi. Comunica i tuoi pensieri e i tuoi sentimenti. Parlando, ti sentirai molto meglio.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Parla oggi, Bilancia. Forse nessuno ha sentito il tuo punto di vista da un pò. Molto probabilmente, è incredibilmente importante per loro ascoltarlo. Solo perché le persone non chiedono la tua opinione non significa che non sia valida. Hai una visione incredibile che gli altri non hanno. Non dare per scontato che sappiano cosa stai pensando…

ACQUARIO⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti voler evitare un impegno oggi, Acquario. Sii forte oggi e lascia che le persone sappiano i tuoi pensieri anche se pensi che i loro sentimenti saranno feriti. Il tuo compito è proteggere le tue emozioni. Le altre persone possono tranquillamente gestire le proprie. Sii aggressivo se devi. La tua sanità mentale dipende dall’essere fedele a te stesso.

Oroscopo del Giorno 26 Luglio 2021 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il tuo cervello potrebbe ronzare come un ape oggi, Cancro. Va bene. C’è una grande quantità di informazioni da elaborare ora. Stai pensando di acquistare delle nuove apparecchiature elettroniche o dei piccoli elettrodomestici per la casa? E’ un ottimo momento per fare qualche ricerca…

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno ha appena acceso il ventilatore e i fogli volano ovunque, Scorpione. Il ritmo sta aumentando e tu stai cercando di raccogliere i pezzi. Rimani in stretta comunicazione con gli altri oggi, perché questa sarà la tua salvezza. Potresti aver bisogno dell’aiuto di altri per raccogliere i documenti che sono volati nella stanza. Tieni d’occhio tutte le cose!

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei a un culmine drammatico, Pesci. È abbastanza probabile che erutterai come un vulcano. Non vergognarti di rilasciare queste emozioni. La tua natura femminile e maschile sono connesse e lavorano in armonia per esprimersi al meglio. Apri le porte della comunicazione e lascia che tutto precipiti…