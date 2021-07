Orologio Casio Pac-Man: nostalgia degli anni Ottanta?

Orologio Casio Pac-Man

Un omaggio alla Tecnologia Anni Ottanta

Orologio Casio Pac-Man: completamente personalizzato con un design fedele a quello del videogioco

Chi non ricorda Pac-Man, il videogioco ideato da Tōru Iwatani, lanciato nel lontano 1980? Oggi Casio, a distanza di decenni, regala a tutti gli amanti del celebre videogioco un originale revival: Orologio Casio Pac-Man, completamente personalizzato e con un design che rispetta fedelmente quello del videogioco!

Sapore vintage e doppio omaggio speciale per il nuovo Orologio Casio Pac-Man che strizza l’occhio agli appassionati di videogiochi storici rielaborando le linee di un iconico modello in resina con caratteristici quattro pulsanti frontali.

La base di partenza è il best-seller Casio F-100 presentato nel 1978, il quale all’epoca poteva già contare su diverse funzioni digitali, ognuna regolabile con un tasto dedicato; la retroilluminazione del quadrante e l’impostazione della data.

La rivisitazione moderna presenta una combinazione di acciaio inox per il bracciale e la resina per la cassa (dorata) che per l’occasione fanno da tela per l’omaggio a Pac-Man con una rappresentazione del classico livello di gioco.

Per la cassa Casio ha scelto una finitura dorata di impatto che non solo rimanda in maniera vistosa agli anni ’80, ma richiama i circuiti e i gettoni da inserire nelle fessure dei cabinati, pagando quell’obolo che consentiva di accedere a un altro mondo, virtuale.

Sul bracciale superiore è stata impressa a laser la scena dei fantasmi che inseguono Pac-Man, mentre su quello inferiore la situazione si ribalta ed è il turno di Pac-Man andare alla caccia dei nemici divenuti vulnerabili, in uno sfondo nero con quei cromatismi accesi dei fantasmini e della stessa pallina gialla che creano col contrasto un look immediatamente riconoscibile.

Ogni dettaglio dell’ Orologio Casio Pac-Man è curato nei minimi particolri come lo dimostra la linea rosa tradizionale uscita dell’antro dei fantasmi oppure il logo “Illuminator” e le icone incisi sul fondello. A livello tecnico, l’orologio resiste all’acqua per uso quotidiano, fa da sveglia, segnale orario, calendario e include una luce led; le dimensioni sono di 40,7 x 32,7 x 9,2 mm per un peso di 53 grammi.