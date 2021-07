Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2021 Venerdì: ACQUARIO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La tua attenzione si concentrerà sulle tue emozioni oggi Ariete, anche se essere centrato su se stesso sarà una bella sfida. Potresti sentirti come uno yo-yo nella mano di qualcun altro. Non cadere preda della vittimizzazione. Difendi te stesso anche se gli altri si potrebbero arrabbiare. Sei responsabile dei tuoi sentimenti e di nessun altro.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT: Chiedi l’aiuto degli altri oggi, Leone. Lo scambio di informazioni è la chiave per mettere a posto gli ultimi pezzi del puzzle. Fare le cose da soli è importante e necessario, ma a un certo punto devi renderti conto che il prossimo grande passo richiede una certa quantità di input da parte degli altri. Raccogli i dati e applicali alla tua situazione. Non diventare una sanguisuga o un peso per gli altri.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’energia del giorno è irregolare e probabilmente salterai dappertutto, Sagittario. Non preoccuparti di cercare di consolidare i piani in questo momento. Potresti sentirti come se stessi cercando di afferrare un pesce scivoloso con le mani unte. Se è così, non preoccuparti. Lascia che i pesci nuotino via per ora. Rilassati. Puoi sempre prenderne un altro più tardi, se necessario.

Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mantenere l’equilibrio potrebbe non essere il compito più facile oggi, ma se qualcuno può farlo, quel qualcuno sei tu, Toro. Le opinioni forti degli altri potrebberometterti alla prova. Hai una grande quantità di munizioni nel tuo arsenale. Puoi imparare molto accettando questa sfida e impegnandoti in un acceso dibattito. Abbi fiducia in te stesso.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un giorno eccellente per te, Vergine. Festeggia. Il tuo ego è forte. Le cose belle stanno arrivando. Dovresti goderti un buon umore che attira persone e situazioni favorevoli. Non c’è praticamente limite all’ampiezza di questa giornata. Una cosa a cui prestare attenzione è l’arroganza. Sii orgoglioso ma non odioso.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alzati e vai avanti oggi, Capricorno. Non hai tempo da perdere. La tua mente sarà occupata ad affrontare molti compiti, ma questo ti sta benissimo. Sei ben attrezzato per affrontare le molte situazioni frenetiche che potrebbero presentarsi. C’è una grande forza nelle tue emozioni che puoi usare per connetterti con gli altri e comunicare i tuoi pensieri in modo sano.

Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il desiderio è il nome di oggi, Gemelli. Se lo vuoi, puoi ottenerlo, ma non sarà facile. Il premio andrà alla persona che lo desidera di più. Mostra alle persone intorno a te quanto puoi realizzare. Impressionerai gli altri con la tua incredibile grinta e determinazione. Non cadere vittima della vespa che potrebbe pungerti.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:Le tue emozioni potrebbero essere un pò irregolari. Potrebbe essere difficile per te concentrarti su qualcosa oggi, Bilancia. Le cose continuano a spostarsi da un argomento all’altro con poca chiarezza. Gli altri non sono inclini a essere molto comprensivi con i tuoi sentimenti, quindi non aspettarti niente. Ti preparerai solo per la delusione. È un giorno migliore per concentrarsi sulla testa piuttosto che sul cuore.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo cuore potrebbe sperimentare alcune fluttuazioni selvagge oggi, Acquario. Può sembrare che le tue emozioni siano su un treno che deraglia. La cosa migliore da fare in questo caso è sedersi e scrivere tutto. Componi una lettera, una canzone o scrivi un diario. Sei molto meno confuso di quanto pensi. In caso di dubbio, consulta qualcuno che ami e di cui ti fidi, ma dai retta al tuo istinto.

Risolvi una momentanea incomprensione con il partner, ponendoti in delicata attenzione delle sue esigenze. Un bel Saturno in congiunzione in Aquario, specie se festeggi il tuo compleanno nella seconda decade, ti offre tutte le qualità di comprensione, di maturità, di equilibrio che, già di suo, il tuo segno possiede.

Sul lavoro, non ti farai prevaricare oggi da chi, alzando la voce, vuole imporre la sua volontà, specie se sei nati tra il 29 gennaio e il 5 febbraio. Tieni testa alle richieste che ti provengono dall’ambiente lavorativo, usando tutto il tuo garbo, la diplomazia, il naturale self – control e non te ne pentirai!

Oroscopo del Giorno 23 Luglio 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è come giocare una partita in casa, Cancro. Hai dei fan che ti supportano e conosci bene il territorio. Approfitta delle piccole cose. C’è una forza drammatica al lavoro che è irregolare ma estremamente potente finché si mantiene il controllo. Rimani concentrato sui tuoi obiettivi. La vera felicità è solo a un piccolo passo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: C’è una raffica di vento pronta a gonfiare le tue vele oggi Scorpione, quindi assicurati di avere entrambe le mani sul timone. Qualunque sia la direzione in cui è puntato il tuo timone, è la direzione in cui andrai. Una volta in rotta, sarà difficile per te riaggiustare la posizione, quindi assicurati che la bussola sia impostata correttamente. Continua il tuo viaggio, a tutta velocità.

PESCI ⭐ EXCELLENT:Improvvisamente le cose stanno precipitando, Pesci. Il dramma si sta intensificando e non sei sicuro di ricordare tutte le tue battute. Fai le cose un passo alla volta. Affronta i problemi man mano che si presentano. Se superi te stesso, potresti essere sopraffatto dalla paura. Non sudare per le piccole cose.