Sandali Gladiator Estate 2021: i lacci fanno tendenza

Sandali Gladiator Estate 2021

I sandali con i lacci sono protagonisti dell’Estate

I sandali con i lacci e il tacco alto tornano direttamente dagli anni 2000 e si confermano i protagonisti dei look estivi. A volte ritornano. È successo con i pantaloni a zampa e la vita bassa e ora è il momento dei Sandali Gladiator Estate 2021, quelli da allacciare intorno alla caviglia o fin sopra il ginocchio e la coscia, una delle grandi tendenze dei coloratissimi anni 2000.

Regina indiscussa dello shoe trend dell’intreccio è stata Amina Muaddi. La designer di scarpe più amata dalle celebrities infatti, ha spesso proposto in collezione modelli dove i listini delle calzature dal piede arrivavano ad avvolgere quasi tutta la gamba.

Gli stilisti ce lo hanno fatto capire benissimo: le scarpe dell’estate 2021 sono super sexy, femminili e trasversali e con le collezioni in passerella è finalmente arrivata la consacrazione ufficiale del trend: prima con i sandali di nastri che salgono fino alla coscia per Blumarine, poi con il lancio dei Dsquared2 Dominatrix.

Ma anche Ermanno Scervino, Giuseppe Zanotti e Thomas Neuman hanno proposto una personale interpretazione del modello gladiator, rigorosamente con il tacco alto.

Fondamentale è saper dosare le “strozzature” della silhouette nei punti giusti. Ad esempio se le caviglie non sono troppo snelle, meglio optare per modelli di scarpe in colori chiari, possibilmente nelle tonalità della propria pelle, in modo da farli “quasi” sparire.

Al contrario, chi ha caviglie molto sottili, può rimpolparle con lacci in tessuto colorati, oppure neri, per tornire visivamente la resa finale.

La scelta dell’outfit ovviamente, dovrà ricadere su lunghezze molto brevi, vestiti corti che arrivano a metà coscia o appena sopra al ginocchio.

Insomma, a quanto pare saranno proprio queste i Sandali Gladiator Estate 2021 che segneranno il ritorno al glamour assoluto.