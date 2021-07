Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2021 Sabato: CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT: Una chiamata o un’email inaspettata e forse sgradita da un collega potrebbe significare che dovrai lavorare qualche ora in più, Ariete. Questo potrebbe essere frustrante. Potresti sentire che qualcuno si sta approfittando ingiustamente di te. Se non sei in grado di farlo, non farti problemi a dire di no.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un gruppo al quale sei associato potrebbe trovare alcune discrepanze nei propri registri finanziari e chiederti di verificarli, Leone. Ciò è probabilmente dovuto più a voci errate o pagine perse che a un grave disastro, ma risolverlo tranquillizzerà tutti. Non sorprenderti se dovrai scavare in piccoli pezzi di carta sepolti in fondo ai file. Ne varrà la pena, però.

SAGITTARIO: ⭐ EXCELLENT:Un disaccordo con un amico o un familiare potrebbe causare confusione e ferire i sentimenti se non verrà stroncato sul nascere. La comunicazione è la chiave, Sagittario. Evita malintesi spiegando in dettaglio esattamente di cosa hai bisogno o cosa sei disposto a dare. Non dare per scontato che tutti lo sappiano già. Fallo di persona, se puoi. Il telefono o l’e-mail potrebbero non essere altrettanto efficaci.

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti aver risparmiato per qualcosa che volevi davvero Toro, quando una spesa imprevista ti costringerà a spendere parte dei tuoi risparmi. Assicurati di aver esaurito tutte le altre opzioni prima di scavare nel tuo gruzzolo. Le apparenze potrebbero ingannare. Potrebbero esserci altre risorse a tua disposizione a cui non hai pensato immediatamente.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I segreti che qualcuno vicino ha cercato di tenere nascosti potrebbero venire fuori oggi, Vergine. Questo potrebbe o meno essere qualcosa di sconvolgente, ma in entrambi i casi, un rapido controllo dei danni potrebbe impedire che diventino di dominio pubblico. Le persone intorno a te sono più comprensive di quanto pensi, quindi esprimi come ti senti. Entro domani dovrebbero essere solo vecchie notizie. Prenditi cura degli affari e tutto andrà bene.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I piani per svolgere alcuni compiti a lungo trascurati in casa o in giardino potrebbero essere interrotti da una telefonata da qualcuno caro che vive lontano. Potresti essere così eccitato dalla chiamata che non sarai più nello stato d’animo giusto per finire il tuo lavoro una volta terminata la conversazione. Non preoccuparti. Puoi sempre portare a termine i compiti in un secondo momento.

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2021 Sabato: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Alcuni problemi nascosti nella tua casa potrebbero apparire improvvisamente, Gemelli. Ciò potrebbe comportare l’impianto idraulico, l’elettricità o le pareti. Le riparazioni sono decisamente obbligatorie. È meglio se te ne occupi subito piuttosto che aspettare. Il problema aumenterà solo se trascurato. Probabilmente è meglio chiamare dei professionisti piuttosto che provare a farlo da soli. Cose come questa sono una seccatura, ma accadono.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi potresti ricevere strane notizie riguardanti amici che vivono lontano, Bilancia. I tentativi di raggiungere le persone in questione potrebbero rivelarsi vani, almeno per ora. Trattieni il giudizio su ciò che ascolti finché non parlerai con i tuoi amici, poiché molto di ciò che ti viene detto è probabile che sia disinformazione. Domani dovresti avere più fortuna a raggiungerli.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I piani per stare insieme con un caro amico o con il partner potrebbero andare male a causa di circostanze fuori dal tuo controllo, Acquario. Potresti dover affrontare ritardi quando stai cercando di prendere accordi. Non arrenderti: raggiungerai il tuo obiettivo ma solo un pò più tardi di quanto avevi sperato. Accetta le cose come sono e cambia il tuo programma. Sono cose che capitano.

Oroscopo del Giorno 10 Luglio 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcune strane comunicazioni potrebbero arrivarti proprio oggi, Cancro. Ciò probabilmente è dovuto più a problemi con le linee telefoniche o alle connessioni Internet che a qualsiasi altra cosa, quindi non perdere tempo a preoccuparti. Se pensi di sapere chi sta cercando di contattarti, aspetta fino a domani e chiamalo tu.

Riempi quest’oggi di valore il rapporto di coppia, grazie al buon contributo di forze e segni legati all’affettività. Nettuno, in felice transito rispetto al tuo segno, ti ricorderà di alimentare il tuo rapporto d’amore con un tocco di poesia, specie se festeggi il tuo compleanno dal 12 al 15 di luglio. Se il cuore è solitario, non ti dispiacerà lanciarti nella giungla degli incontri per provare a vedere che cosa succede!

Sul lavoro, incassi buoni risultati guadagnandoti la stima di chi è sopra di te. Una buona posizione di Urano, che sta beneficando la prima decade, ti rende dinamico, combattivo, capace di non farti scavalcare da nessuno.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbero arrivarti alcune intuizioni piuttosto inquietanti sui pensieri e sui sentimenti di un amico. Il tuo intuito è più acuto del solito Scorpione, quindi fidati del tuo istinto anche per gli estranei. Per quanto sconcertante possa essere, l’esperienza aumenterà la tua comprensione degli altri e ti consentirà di affrontarli nel modo giusto. Questo potrebbe rafforzare le tue relazioni.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Forse un membro della tua famiglia ha trattenuto a lungo alcune emozioni negative. Lui o lei potrebbe finalmente sfogarsi oggi. Questo potrebbe rivelarsi sconcertante Pesci, poiché probabilmente non avevi idea che sarebbe successo. Qualche discorso onesto è decisamente d’obbligo. Cerca di dimostrare di aver capito. Tutto dovrebbe andare bene alla fine.