Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Tutti hanno acquistato impulsivamente qualcosa senza pensarci prima. Per quanto ti riguarda Ariete, succede un pò più spesso di quanto dovrebbe. Hai guardato il tuo armadio pieno di vestiti che non indossi mai? Perché li tieni? È rassicurante? Non farti prendere dalle manie della moda. Cerca di stare più attento con i tuoi soldi.

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:L’amore è nell’aria, Leone! Oggi potresti vivere alcune situazioni meravigliosamente appassionate. Sei pronto a vivere queste esperienze ricche ed emotive al massimo. Metti da parte i tuoi dubbi e le tue insicurezze per il momento. Perditi nel piacere e nell’ignoto. Divertiti!

La Luna ti stimola a un dialogo franco e spontaneo con il partner, specie se il vostro rapporto è nato da poco tempo. Espansivo e generoso, riuscirai in serata a colmare i desideri dell’altro con impareggiabile altruismo. Ogni nube di incertezza sarà dissolta! La forma fisica è abbastanza buona sostenuta da una bella Venere nel tuo segno, specie se festeggi il compleanno nella seconda decade.

SAGITTARIO: ⭐⭐ EXCELLENT:È possibile che qualcuno che ti abbia deluso, Sagittario. Sei stato particolarmente tollerante e paziente, ma ora è il momento di sistemare finalmente le cose e mettere le tue carte in tavola. Non aver paura di fare ciò che devi fare per proteggere te stesso e le persone che ami.

Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei in sintonia con l’atmosfera che ti circonda oggi grazie alla tua tolleranza, umanità e rispetto che hai per tutti, indipendentemente dalla loro posizione nella società o dalle loro capacità intellettuali. La generosità sta prendendo vita dentro di te, Toro. L’unica cosa che vuoi fare è capire le persone a te vicine. Sostienile e dimostragli che possono contare su di te.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I potenti fenomeni astrali di oggi ti incoraggeranno a sviluppare le tue abilità visionarie Vergine, indipendentemente da ciò che farai nella tua giornata. Sei una di quelle rare persone che possono percepire prima di chiunque altro i cambiamenti che accadranno nel mondo. Lascia che questi sentimenti ti incoraggino. Usali per credere nel domani.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ultimamente ti sei lasciato andare, Capricorno? Ora è il momento di prenderti più cura del tuo corpo. Questa nuova promessa ti farà sentire più felice e più pronto ad affrontare di nuovo la vita. Potresti esitare sull’opportunità o meno di provare alcune delle medicine alternative di cui hai sentito parlare. Questo è solo un piccolo dilemma. Sii felice di aver finalmente deciso di vivere uno stile di vita più sano.

Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se tendi ad essere un pò in ansia per la solitudine Gemelli, non significa necessariamente che dipendi dalle persone che ti sono vicine. Non è l’unica cosa contraddittoria del tuo comportamento. Tendi a voler unire le persone mantenendo le distanze. D’ora in poi, dovresti cercare di essere un pò più chiaro nelle tue relazioni.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È ora di mettersi al lavoro, Bilancia. Al momento, non puoi dipendere esclusivamente dalla tua naturale creatività, spontaneità, immaginazione e originalità per tirare avanti. Devi dimostrare una certa dose di pragmatismo e autodisciplina per raggiungere i tuoi obiettivi. Questo sembrerà sicuramente più difficile di quanto non sia in realtà. È tempo di avere fiducia in attributi diversi dalla tua intuizione.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Hai perso di recente un pò di fiducia nel futuro, Acquario? Non è ora di fare qualcosa al riguardo, soprattutto per quanto riguarda la tua vita personale? Potresti trovare le risposte a queste domande se dessi una seconda occhiata alla qualità delle tue relazioni. Chissà? L’amore potrebbe restituirti il ​​tuo entusiasmo per la vita.

Oroscopo del Giorno 9 Luglio 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:A volte è difficile per te credere a qualcosa se non la vedi in prima persona, Cancro. Tuttavia, il periodo in cui ti trovi ora potrebbe spingerti a cercare di capire alcuni dei misteri sulla fede. Anche se probabilmente non sei il tipo che lo fa molto spesso, potresti provare una sorta di impulso mistico che ti farà pensare alla natura delle tue convinzioni.

SCORPIONE ⭐⭐EXCELLENT:Cosa vuoi? Non è sempre facile vivere con gli altri, Scorpione. Potresti chiedere troppo alle persone a te vicine e non essere in grado di sopportarlo quando non saranno all’altezza delle tue alte aspettative. Il tuo idealismo ti rende difficile scendere a compromessi. Questo atteggiamento può causare conflitti e renderti difficile convivere. E’ ora di cambiarlo.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se hai la tendenza a sognare un pò troppo, la realtà potrebbe raggiungerti proprio ora. È giunto il momento di reagire, Pesci. Alcuni obiettivi finanziari o professionali potrebbero subire dei ritardi. Devi capire come far ripartire le cose in una direzione più concreta e sicura. Non lasciare che nulla ti sfugga oggi.