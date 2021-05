Gin Bombay Sapphire: il nuovo trend è bere Gin sostenibile!

Gin Bombay Sapphire

Gin Bombay Sapphire: il Gin sostenibile è il nuovo trend

Gin Bombay Sapphire è l’iconico liquore premium del Gruppo Bacardi, la più grande azenda di alcolici a conduzione familiare del mondo, che ambisce a diventare l’azienda globale di alcolici più responsabile e attenta nei confronti dell’ambiente e punta alla certificazione di sostenibilità entro il 2021 per tutte e dieci le sue botaniche.

Il gruppo Bacardi è stato uno dei primi brand nel settore alcolico a investire in nuove soluzioni creative già nel 2014, inaugurando a Laverstoke (UK) una distilleria valutata come “eccezionale” da BREEAM, certificazione di sostenibilità ambientale più accreditata per gli edifici.

Otto dei suoi fornitori infatti sono già certificati secondo lo standard “For Life”, assegnato a livello internazionale da Ecocert. Mentre per i due produttori rimanenti, che forniscono i grani di paradiso (appartenenti alla famiglia del cardamomo) dal Ghana e la liquirizia dalla Cina, l’obiettivo è quello di certificarli nei mesi che seguiranno la rimozione delle restrizioni di viaggio.

Il Gruppo Bacardi ha lavorato con AIESEC, Organizzazione non governativa locale, con il fine di aiutare la comunità del villaggio del Ghana ad affermarsi come cooperativa agricola indipendente. Un processo che parte dall’ installazione della pompa ad acqua, che ora rifornisce il villaggio di acqua fresca, fino al reclutamento di un agronomo, utile per fornire consigli e linee guida.

Negli ultimi anni è notevolmente aumentata la consapevolezza nei riguardi di ciò che si beve. Da dove arrivano gli ingredienti che compongono i cocktail e quanto sono sostenibili?

“La certificazione For Life dà ai consumatori la consapevolezza di sapere che gli ingredienti provengono da organizzazioni impegnate a migliorarsi continuamente nel nome della sostenibilità”, spiega Philippe Thomazo, CEO di Ecocert. “For Life significa che i fornitori che coltivano e raccolgono le piante per Bombay Sapphire agiscono in modo responsabile sotto ogni aspetto”.