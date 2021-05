Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2021 Venerdì: PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Non è il momento di impegnarti di più per la tua relazione, Ariete. Ultimamente non sei soddisfatto del tuo atteggiamento nei confronti delle cose. Non dimenticare che le caratteristiche del tuo partner potrebbero avere qualcosa a che fare con questo! Approfitta di questo periodo di rivalutazione. Non succede così spesso.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Puoi essere riconosciuto da tutti per aver bisogno di molto amore, ma non lo ammetterai mai a te stesso, tanto meno agli altri. A volte sembra che ti piaccia sentirti emotivamente frustrato. Oggi è il giorno perfetto per meditare su questo. Parli abbastanza con gli amici dei tuoi bisogni emotivi?

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentire come se qualcosa ti trattenga, Sagittario. Fino ad ora andava tutto bene. Se credi al flusso di chiacchiere nella tua testa oggi, regredirai in ogni area della tua vita! Ad esempio, potresti avere paura di andare oltre nella tua relazione a causa dei tuoi fallimenti passati. Usa questo tempo per mettere a tacere il passato.

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐: Oggi potresti pensare di mettere le cose a posto con le persone a te vicine. È possibile che tu non abbia affrontato qualche problema che hai avuto nelle tue relazioni il mese scorso, Toro. È ora di guardare di nuovo le cose con obiettività. Potresti aver nascosto alcune cose a te stesso. Devi essere molto più onesto su ciò che desideri nella tua vita.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Probabilmente non ti preoccupa essere convenzionale nelle tue relazioni, Vergine. In effetti, la convenzionalità è spesso ciò che ti causa problemi. Se ti stai chiedendo cos’è la moralità e su cosa si basa, questo è un buon giorno per pensare alle risposte.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti cercare nuovi valori nella tua vita personale, Capricorno. Non sei più interessato a relazioni superficiali o frivole. Devi incontrare diversi tipi di persone e selezionare amici che vale davvero la pena mantenere. Non preoccuparti se avrai voglia di fare un passo indietro per avere una prospettiva obiettiva, perché questo è il momento giusto per farlo. Le relazioni sono troppo importanti per essere trascurate.

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti farti alcune domande sui tuoi sentimenti, Gemelli. Conosci la trappola in cui molte persone rimangono intrappolate: sentirsi così vicini ai loro partner che spesso dimenticano se stessi? A volte è facile confondere i tuoi sentimenti con questo tipo di abnegazione. Oggi devi pensare a come questo influisce sulla tua vita.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT:Potresti non essere molto preciso. Il tuo motto sembra essere “tutto è relativo”. Tuttavia, prestare attenzione ai dettagli non significa necessariamente perdere di vista le cose fondamentali. I tuoi amici potrebbero dirtelo. Se sei un artista, potresti fare uno sforzo oggi per essere più chiaro nella tua espressione e un pò più con i piedi per terra.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti voler fare un piccolo viaggio nel tuo passato per far visita ad alcuni vecchi amici, Acquario. Potresti ritrovarti a sognare ad occhi aperti attraverso i tuoi ricordi buoni e cattivi. Questo è un periodo eccellente per rompere con alcuni dei legami più negativi del tuo passato. Se il tuo partner è un pò preoccupato che tu possa tornare indietro nel tempo in questo momento, rassicuralo.

Oroscopo del Giorno 14 Maggio 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Niente può trattenere a lungo la tua fiamma, Cancro. Hai difficoltà a riposare il corpo e ricaricare le batterie. Al momento, probabilmente stai ancora attraversando una profonda trasformazione che non ti permetterà di rallentare. Prenditi il tempo necessario per meditare ed entrare in contatto con i tuoi sentimenti. Cosa vuoi veramente dalla vita?

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Non è un buon momento per prendere decisioni importanti in una relazione. Se stai pensando di iniziarne una, di andare a convivere o di sposarti, potresti sentirti un pò turbato dalla tua decisione, Scorpione. Approfitta della giornata per rivalutare le cose in modo obiettivo. Potrebbero esserci alcuni problemi da risolvere prima di procedere.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se sei preoccupato per l’amore che certe persone care hanno per te, non dovresti cercare di compensare essendo appiccicoso o eccessivamente affettuoso. Questo periodo ti impone di mantenere le distanze e mettere in prospettiva le tue relazioni per vedere cosa e quanto valgono davvero per te, Pesci. Qualcuno potrebbe chiederti un impegno ancora più forte e importante nei prossimi mesi!