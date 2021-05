Hublot UEFA Euro 2020: l’orologio ufficiale degli Europei di calcio

Hublot UEFA Euro 2020

Hublot UEFA Euro 2020 è lo smartwatch ufficiale degli Europei di calcio

Hublot, azienda svizzera produttrice di orologi di lusso, ha annunciato il lancio di Hublot UEFA Euro 2020 e Big Bang realizzato in partnership con la UEFA in occasione dei campionati europei di calcio Euro 2020, rimandati a quest’anno a causa del Covid.

Con un anno di ritardo, l’Europeo di calcio si prepara per un’edizione particolarmente speciale, pensata per celebrare i 60 anni della manifestazione: per questo motivo si tratterà di un torneo itinerante che coinvolgerà 11 città in 11 paesi differenti.

Hublot non è estraneo dal realizzare orologi commemorativi di eventi e competizioni UEFA e quest’anno, per festeggiare la partnership con Euro 2020, presenta Hublot UEFA Euro 2020 e Big Bang, il cui tratto distintivo è un nuovissimo podcast con interviste alle più grandi icone dello sport sotto forma di NFT, riservato ai primi duecento clienti che lo acquisteranno.

Il nuovo modello, in edizione limitata da 1000 pezzi, consentirà agli appassionati di rimanere sempre aggiornati con la competizione sfoggiando i colori delle bandiere delle 12 nazioni previste direttamente sulla lunetta. Italia compresa.

Per offrire una maggiore ergonomia, l’orologio vanta una cassa da 42 mm di diametro in Black Magic, la ceramica nera lucida messa a punto dai tecnici Hublot con un’impermeabilità fino a 30 metri. Il vetro zaffiro consente di utilizzare lo schermo touch AMOLED ad alta definizione, mentre la corona girevole con pulsante, come quella di un orologio meccanico, facilita l’avvio delle funzioni.

Il prezzo? 5.800 dollari!