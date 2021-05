BMW The Ultimate AI Masterpiece: arte e intelligenza artificiale

Quest’anno BMW per il 50° anniversario del BMW Group Cultural Engagement ha deciso di creare qualcosa di nuovo, un’installazione virtuale chiamata BMW The Ultimate AI Masterpiece, in collaborazione con Nathan Shipley of Goodby, Silverstein & Partners e Gary Yeh di artDrunk e presentata al Frieze New York 2021.

Natan Shipley, esperto di tecnologia creativa e attento alle potenzialità del rapporto tra intelligenza artificiale ed espressione artistica, ha ideato un progetto in cui un algoritmo di AI ha imparato diversi stili assorbendo 900 anni di storia dell’arte attraverso 50.000 opere. In aggiunta sono stati caricati anche 50 pezzi d’arte contemporanea di artisti con cui ha collaborato BMW negli ultimi 50 anni.

L’intelligenza artificiale genera i disegni digitali imitando il modo in cui funziona il nostro cervello.

Assemblando arte classica e moderna, il software genera nuove opere originali, che successivamente vengono mappate sulle carrozzerie delle tre Serie 8.