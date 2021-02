Oroscopo del Giorno 20 Febbraio 2021 Sabato

Oroscopo del Giorno 20 Febbraio 2021 Sabato: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi è un gran giorno per te, Ariete. Tutto scorre bene e i pezzi del puzzle vanno a posto. Le tue emozioni fluttuanti sono radicate e calme, permettendoti di fare un passo indietro e valutare il tuo io interiore. Ti sei dato l’attenzione che meriti? Questa è la tua giornata. Puoi fare un bel pò di cosee usando questa energia astrale, quindi comincia!

LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è una giornata fantastica per te, Leone. Le cose stanno scorrendo in modo del tutto naturale. Puoi fare molto. Ci sono pochi ostacoli sulla tua strada, forse nessuno. Sei ben organizzato riguardo il tuo tempo e sai cosa è necessario fare per portare a termine il lavoro e come raggiungere i tuoi obiettivi. Le tue emozioni sono particolarmente calme e stabili e ti danno l’opportunità di osservarle e valutarle da un punto di vista neutrale.

Sei in un momento di profonda trasformazione affettiva che investe i rapporti, specie se festeggi il tuo compleanno dal giorno 4 al 17 del mese di agosto. Ami circondarti degli affetti più sinceri, dedicando a una nuova amicizia una cura particolare. Forse questa amicizia è destinata a trasformarsi in un luminoso sentimento d’amore: tienila d’occhio. Se sei in una coppia stabile, la programmazione di un viaggio estivo avrà il potere di allietare il tuo cuore e rinforzare il rapporto di coppia!

Con la tua aria da leader nella carriera preparati a toccare vette che non ti aspettavi. Ti scrollerai di dosso alcune pesanti responsabilità, con un occhiosempre puntato sulle finanze, dove ancora si richiede tutta la tua astuzia e intelligenza.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un giorno fantastico per sintonizzarti con il tuo io interiore, Sagittario. Avrai una mente equilibrata da cui partire per effettuare valutazioni consapevoli del tuo stato emotivo. Fidati del tuo istinto e fai piani realistici per il futuro. Oggi sei particolarmente disciplinato e hai un acuto senso sui tuoi obiettivi. Usa al meglio questa energia!

Oroscopo del Giorno 20 Febbraio 2021 Sabato: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno o qualcosa potrebbe spronarti oggi, Toro. Potresti sentire un forte impulso ad alzarti e fare qualcosa. Segui quell’istinto e smettila di lamentarti e di restare a letto. La pratica può far riflettere, ma come sai, l’equilibrio è la chiave. Porta equilibrio nella tua situazione osservando bene e onestamente il tuo stato emotivo. Renditi conto di cosa devi fare per mantenere le cose leggere senza intoppi.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è un’aria conservatrice oggi che non si adatta bene alla tua natura irregolare e non convenzionale, Vergine. Potrebbero apparire delle cose per ricordarti che dovresti essere un pò più disciplinato. I tuoi pensieri e le tue emozioni sono forse un pò meno controllati del solito, quindi prenditi questo tempo per concentrarti e valutare la verità. Oggi è una buona giornata per concentrarsi.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti un pò appesantito Capricorno, e forse più riservato del solito. Qualcuno potrebbe farti innervosire, ma non lasciarti abbattere. Hai le mani occupate con molti compiti, quindi siediti e portali a termine. Calma il tuo sistema nervoso e bilancia le tue emozioni frenetiche. Elimina la caffeina.

Oroscopo del Giorno 20 Febbraio 2021 Sabato: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Inserisci il proiettile e parti, Gemelli. Termina i progetti e elimina le probabilità persistenti. Ci sono energie stabili oggi che porteranno una ventata d’aria fresca pratica in ogni situazione. Fai un passo indietro e osserva il tuo io interiore. Renditi conto di come le tue azioni ed emozioni influenzano gli altri e pensa ad adattare le tue abitudini di conseguenza.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcosa ti sta riportando alla realtà, Bilancia. La tua mente ha avuto la tendenza ad essere tra le nuvole ultimamente, ma ora hai bisogno di radicare le tue emozioni e realizzare che operi anche su un piano fisico. Le tue emozioni sono stabili per ora e ti danno la possibilità di fare un passo indietro e valutare la situazione. Assicurati di darti l’attenzione che meriti.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è un buon giorno per radicare le tue emozioni fluttuanti, Acquario. Allontanati dal tuo dramma interiore. Ti stai illudendo di pensare che tutto vada bene quando in realtà non lo è? Sii onesto e radicati nella realtà. Scrivi i tuoi pensieri.

Oroscopo del Giorno 20 Febbraio 2021 Sabato: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potrebbe non essere una giornata spensierata e di spirito libero come vorresti Cancro, ma non preoccuparti. Utilizza l’energia della giornata per completare le attività che ti stressano da un pò. Fai un passo indietro rispetto al dramma della tua vita e osserva le tue emozioni da un punto di vista più elevato. Renditi conto di come le tue azioni hanno influenzato gli altri.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è un velo conservatore sulle tue emozioni, Scorpione. Potrebbero sorgere problemi del passato e proporsi nel modo sbagliato. Ti muovi in avanti e verso l’alto per natura, andando avanti senza pensare alle conseguenze. Oggi potresti essere un pò più razionale del solito. Cerca di non farti condizionare dal passato, ma impara da esso.

PESCI ⭐⭐EXCELLENT:Le cose potrebbero essere calme oggi, Pesci. Potresti non essere il tuo solito io chiassoso, ma questa potrebbe essere una buona cosa. Usa l’energia cdi oggi per valutare le tue emozioni e guarda onestamente le tue relazioni. Stai ricevendo il rispetto che meriti? Forse devi dire ad alcune persone che le loro parole o le loro azioni non sono giuste. Nel frattempo, fai qualcosa. Prenditi cura delle commissioni.