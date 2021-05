Trump vs Facebook: l’ex presidente sfida i social con una nuova piattaforma

Si chiama “From the Desk of Donald J” , il sito attraverso il quale i sostenitori potranno comunicare con l’ex presidente ed essere informati in tempo reale sulle sue posizioni e attività.

Trump vs Facebook – Dopo essere stato bandito da Twitter e Facebook alla luce dei sanguinosi fatti accaduti lo scorso 6 gennaio, l’ex presidente americano non si arrende e sfida i social con la sua nuova piattaforma nella quale saranno caricati anche video e comunicati.