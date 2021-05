Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti avere problemi con l’impianto idraulico Ariete, soprattutto se hai una grande cucina. E’ un problema troppo complesso da gestire da solo. Paga un professionista che si occupi del problema. Ti farà risparmiare lavoro e stress. Nel frattempo, fatti consegnare una pizza in attesa di riavere la tua cucina!

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Le intuizioni scomode di qualcuno vicino a te potrebbero essere preoccupanti, Leone. Il tuo amico è stressato o infastidito da eventi fuori dal suo controllo? Probabilmente non vorrà parlarne molto, quindi dovrai solo lasciare che ti dica cosa sta succedendo quando sarà il momento giusto. Questo potrebbe essere frustrante per te, ma sii paziente. È tutto quello che puoi fare adesso.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:La questione del denaro potrebbe sembrare disastrosa oggi, Sagittario. Potresti aver avuto una battuta d’arresto temporanea, ma probabilmente sei particolarmente pessimista e non vedi in modo obiettivo l’intera situazione. Siediti e prova a destreggiarti come meglio puoi. Probabilmente scoprirai che stai meglio di quanto sembrava all’inizio. Qualunque spesa sorga, sarai in grado di gestirla. Concentrati su ciò che deve essere fatto e fallo!

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai problemi con il tuo telefono, Toro? Forse sarebbe meglio restare a casa oggi e sospendere per un pò le conversazioni con i tuoi amici. Potresti perdere una chiamata di qualcuno lontano, ma la persona proverà a contattarti più tardi. Rilassati, fatti un tè e goditi il silenzio. Un pò di calma ogni tanto ti fa bene.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un obiettivo che stavi perseguendo potrebbe essere irragiungibile ora, Vergine. Potrebbe essere necessario metterlo in stand by per un pò. Questo potrebbe essere deludente, ma pensaci attentamente. Quali altri sogni hai? Cerca di capire quali sono i più importanti per te e poi decidi quali sono più promettenti in questo momento. A volte piccoli contrattempi come questo si rivelano benedizioni sotto mentite spoglie.

Ti entusiasmi come un adolescente al nascere di un nuovo interesse sentimentale. Venere, Sole, Urano e Plutone ti coinvolgono potentemente in una storia d’amore, che contiene già in sè promesse di riuscita e di successo. Non ti far vincere dalla tua solita prudenza e dalla timidezza: non avere alcuna paura. Gli astri sono con te!

Oggi Urano può aiutarti a trovare le soluzioni giuste per risolvere un problema di famiglia. Un amico fidato ti darà un consiglio intelligente su come muoverti.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Una separazione temporanea dal partner potrebbe farti disperare oggi, Capricorno. La tua immaginazione può evocare tutti i tipi di scenari terribili, come il tuo amato che trova qualcun altro. Non fare così. Probabilmente gli manchi nello stesso modo in cui lui manca a te. Tieniti impegnato così i giorni passeranno velocemente finché non sarete di nuovo insieme. Sii paziente!

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2021 Giovedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un bene prezioso potrebbe mancare da qualche parte in casa oggi, Gemelli. Non importa dove cercherai, non lo troverai. Questo potrebbe stimolare la tua determinazione e potresti finire per cercarlo per ore. L’oggetto è in casa, ma probabilmente è sotto qualcosa, forse in un posto che non ti saresti mai immaginato. Controlla le stanze più grandi della casa.

BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT:La confusione può regnare oggi mentre cerchi di raccogliere alcune informazioni che sembrano essere totalmente elusive, Bilancia. Stai pensando ad un progetto? Alcuni fatti sono oscuri? Per ora, potrebbe essere meglio lavorare su qualcos’altro e tornare alla tua ricerca tra qualche giorno. Continuare a farlo ora potrebbe coinvolgerti in molto lavoro inutile.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai camminato o fatto troppo esercizio fisico ultimamente, Acquario? Se è così, potresti provare dolore ai piedi e alle gambe oggi. Indossa scarpe comode e stai lontano dallo sport il più possibile per permettere ai dolori di guarire. Potresti voler rilassarti in una vasca idromassaggio, preferibilmente con il partner! Questo è un modo per trasformare una sfortuna in un grande momento.

Oroscopo del Giorno 6 Maggio 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il partner potrebbe proporti un viaggio insieme Cancro, forse in un posto che non vedi l’ora di vedere. Se l’idea ti piace, non rispondere con troppo entusiasmo in questo momento oppure il partner potrebbe sentirsi minacciato e fare marcia indietro. Non parlare affatto. Ascolta e annuisci con piacere!

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Un fratello o un amico potrebbe essere costretto ad allontanarsi, Scorpione. Potrebbe essere emotivamente straziante e potresti avere una conversazione difficile. Non è sempre facile lasciare andare qualcuno a cui tieni, ma questa potrebbe essere una preziosa lezione per te. Probabilmente ti ci vorrà un pò per abituarti all’idea, anche se non ti piacerà. Tieni duro!

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un caro amico o il partner potrebbe essere di pessimo umore oggi, Pesci. Potresti provare a sollevarlo da questo stato d’animo. Porta il tuo amico a fare un aperitivo o a cena fuori. Se all’inizio rifiuta, non accettare un no come risposta! Gli farà bene uscire e farà bene anche a te!