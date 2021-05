Maserati Levante Hybrid: anche il Tridente opta per un SUV ibrido

Oltre che alla gestione elettronica del motore, governata da una centralina Bosch di ultima generazione e alla funzione di sailing , cioè di veleggiamento in rilascio con la disattivazione dei cilindri, il merito della maggiore efficienza di Maserati Levante Hybrid va anche alla riduzione del peso : soltanto il passaggio al quattro cilindri regala di per sé un risparmio di 24 chili.

Cuore pulsante della nuova arrivata è un sistema ibrido composto da un motore termico da 2.0 litri 4 cilindri e da un propulsore elettrico da 48 volt che permette di recuperare l’energia in decelerazione e in frenata.

Maserati Levante Hybrid è stata progettata per farti andare ovunque tu voglia con maggiore efficienza, riducendo in modo intelligente il consumo di carburante e le emissioni.