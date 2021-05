ID EIGHT SNEAKERS

BOOM DI VENDITE PER LE ID EIGHT SNEAKERS: LE SCARPE OTTENUTE DAGLI SCARTI DELLA FRUTTA!

Sostenibili, vegane e cruelty free: da un’azienda fiorentina nascono le ID EIGHT SNEAKERS, le scarpe ottenute dalle bucce delle mele, dagli scarti dell’uva e delle foglie d’ananas.

L’idea di una scarpa 100% green nasce dall’incontro tra Dong Seon Lee e Giuliana Borzillo, entrambi provenienti dal mondo delle calzature, in cui hanno lavorato e nel quale si sono incontrati.

Insieme hanno dato vita ad una collezione di sneakers dal design ricercato e allo stesso tempo sostenibili ed etiche. Le scarpe sono realizzate in Italia con materiali a basso impatto ambientale provenienti da scarti dell’industria alimentare come bucce di mela, raspi e semi d’uva, foglie di ananas, cotone e poliestere riciclati.

Il marchio fiorentino nato appena due anni fa, fa numeri da capogiro: in sole 23 ore Giuliana e Dong Seon vendono 120 paia di scarpe, in poche settimane più di trecento.

Un prodotto totalmente cruelty free. Oltre agli scarti della frutta, per le versioni estive sono utilizzati tessuti realizzati totalmente a partire da plastiche di riciclo. Tutte le componenti derivano da poliestere riciclato: l’etichetta, i lacci, tutto. Anche la suola è realizzata con una percentuale di gomma riciclata pari al 30%, perché, spiega Giuliana “Attualmente non è possibile superare quella percentuale altrimenti la suola si spezza, ma siamo fiduciosi che con la ricerca, questa percentuale con il tempo possa aumentare”.

Attualmente sono disponibili due modelli: Hana e Duri (che in coreano significa: uno e due), ma l’obiettivo è quello di “creare modelli continuativi, al di là delle mode passeggere”. Le scarpe sono acquistabili esclusivamente online, per contenere il più possibile gli inevitabili ricarichi della filiera di vendita. Lo stesso nome, Id Eight è un messaggio: Id significa identità, l’otto è invece il simbolo dell’infinito e della circolarità, come le materie utilizzate.