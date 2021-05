Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2021 Martedì

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2021 Martedì: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2021 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Potresti non essere in grado di concentrarti sul lavoro oggi, Ariete. La tua testa potrebbe essere tra le nuvole e il tuo occhio per i dettagli potrebbe deluderti un pò . Inutile dire che questa non è una buona giornata per affrontare compiti nuovi, difficili o complicati. Concentrati sulle routine che puoi fare senza pensare. In questo modo supererai la giornata senza impazzire.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una somma di denaro inaspettata potrebbe arrivarti oggi, Leone. Probabilmente non sarà grande, ma sarà comunque molto apprezzata. Forse qualcuno ti deve dei soldi da molto tempo, oppure potresti vendere un oggetto del quale ti vuoi sbarazzare da molto tempo. Qualunque cosa sia, ti farà felice!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il partner può ospitare un evento sociale o un incontro di qualche tipo, Sagittario. Potrebbe essere interessante conoscere gli amici del tuo coniuge che non hai ancora incontrato. Alcuni di loro sono probabilmente persone intelligenti e interessanti con professioni affascinanti. Uno di loro potrebbe consigliarti alcuni libri che vorrai sicuramente leggere. Divertiti. Non dimenticare di ringraziare la tua dolce metà!

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2021 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei un artista, scrittore o musicista, Toro? In tal caso, il tuo lavoro potrebbe assumere un tono più simbolico o impressionistico. Oggi probabilmente sei più interessato a trasmettere sentimenti e impressioni che osservare i dettagli. Questa tendenza potrebbe svanire domani, quindi se ti piace il lavoro di oggi, sfruttalo al massimo. Cerca di ricordare come e perché lo stai facendo!

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti sei allenato troppo ultimamente, Vergine? Se è così, potresti provare qualche piccolo fastidio e dolore. Quando ti alleni, concentrati sullo stretching. Passa un pò di tempo in una vasca idromassaggio, se puoi. Il vecchio detto “Nessun dolore, nessun guadagno” è stato praticamente screditato! Lo yoga o il tai chi oggi potrebbero essere utili tanto quanto l’aerobica. Attieniti a quelli!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stai contemplando un viaggio Capricorno, forse in un luogo che hai sempre sognato di visitare? Se hai dei dubbi sul fatto di poterlo fare o meno, calcola il tuo budget e potresti essere sorpreso. Invita un amico o il partner ad accompagnarti. Un viaggio del genere potrebbe aumentare la tua crescita personale. Pensaci!

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2021 Martedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le forme d’arte innovative potrebbero sembrare particolarmente attraenti oggi, Gemelli. Stai fuori dalle gallerie d’arte a meno che tu non sia pronto a portare a casa un bagagliaio carico di merce. Questa potrebbe essere una nuova fase nei tuoi gusti artistici o potrebbe essere una tendenza di vecchia data. Qualunque cosa sia, divertiti!

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La sensazione che qualcuno venga a trovarti potrebbe essere con te per tutto il giorno, Bilancia. La tua intuizione è probabilmente giusta, tranne che per una cosa: probabilmente è più di una persona! Alcuni amici potrebbero avere delle buone notizie da condividere il prima possibile. Sistema la casa e fingi di essere sorpreso quando busseranno alla porta. Buona serata!

Luna e Giove collaborano a renderi questa giornata di maggio abbastanza soddisfacente da un punto di vista sentimentale, avvicinandoti alla persona che hai come compagna di vita. Con garbo, equilibrio e la tua squisita signorilità, risolverai piccole contrarietà recenti presenti all’interno della coppia affidandoti al tuo duttile raziocinio.

Se sul lavoro ti trovi a gestire collaboratori, una buona posizione di Saturno ti consente polso fermo e capacità di farti ascoltare e di essere seguito nelle tue direttive. Specie se sei nato in settembre.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I valori materiali possono impallidire accanto a quelli spirituali oggi, Acquario. Potresti considerare di rinunciare alla corsa al successo e ritirarti nel deserto. Questa forse sarebbe una buona vacanza, ma probabilmente non sei ancora pronto per mandare all’aria tutto. Cambiamenti come questo avvengono gradualmente, non dall’oggi al domani. Fai le cose con il tuo ritmo.

Oroscopo del Giorno 4 Maggio 2021 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Credi nei fantasmi? Alcune strane telefonate, e-mail o altre comunicazioni potrebbero arrivare oggi, Cancro. Uno potrà provenire da qualcuno che pensa che tu sia qualcun altro. Le telefonate possono essere interruzioni, numeri sbagliati o squilli fantasma. Cerca di non pensarci.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tutti i tuoi amici sono appassionati di astrologia, scienza o questioni spirituali, Scorpione? Potrebbe sembrare che la maggior parte di loro lo sia oggi, comunque. Potresti avere molti nuovi amici in quei campi. Hai molto da imparare da tutti loro. Un gigantesco impulso di crescita personale è proprio dietro l’angolo.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il partner potrebbe sembrare la persona perfetta e meravigliosa per te, Pesci. La tua natura romantica potrebbe avere la meglio su di te oggi! Cerca invece di mantenere una certa distanza per evitare di sembrare troppo bisognoso. Probabilmente sono state la tua autosufficienza e il tuo potere interiore ad attrarre il tuo amante in primo luogo.