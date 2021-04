Grattacielo Molletta Dubai: in costruzione l’opera più grande al mondo!

Grattacielo Molletta Dubai

Negli Emirati Arabi si sta costruendo Grattacielo Molletta Dubai: il grattacielo alto 350 metri!

Non poteva essere che essere Dubai ad aggiudicarsi il primato per l’opera d’arte più grande al mondo! Dopo il Burj Khalifa e il Dubai Mall, famosi in tutto il mondo, ora è la volta del Clothespin Tower. Il Grattacielo Molletta Dubai, con i suoi 50 piani per 350 metri di altezza, sarà il primo grattacielo artistico mai realizzato e la più grande opera d’arte del mondo!

Sarà la Clothespin Company la compagnia che trasformerà la famosa opera d’arte dell’artista israeliano Zygo, in un progetto realistico che unisce due metà complementari, proprio come fa la molletta da bucato.

Il grattacielo molletta Dubai conterà 40 piani divisi in due metà, una delle quali servirà da hotel di lusso per gli ospiti che visitano la città con 1.200 camere decorate. L’altra metà invece ospiterà 300 appartamenti di lusso insieme a 10.000 metri quadrati di spazi commerciali per centri commerciali, gallerie d’arte contemporanea, ristoranti e tanto altro.

La data di inizio lavori è prevista per il 2023. L’artista Zygo lo definisce come la più grande opera d’arte mai creata e spera di costruire una torre iconica che sarà simbolo di amore, pace e speranza e che sarà un valore aggiunto allo skyline della città.