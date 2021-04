Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2021 Giovedì: CANCRO è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Uno scandalo riguardante una persona che ammiri potrebbe essere nelle notizie di oggi, Ariete. Potresti soffrire di disillusione. Trattieni ogni giudizio per il momento. Molto di ciò che senti può essere ricondotto a pettegolezzi o disinformazione. Per quanto possa essere scioccante, vorrai sentire le due campane. Solo allora potrai farti un’opinione obiettiva.

LEONE ⭐ EXCELLENT: Oggi potresti sentirti stanco, bloccato e incapace di raccogliere le energie per accendere il computer. Leone, prova a chiederti quanto se è così importante farlo oggi. È molto meglio rimandae di un giorno e farlo bene che macinare qualcosa che non è all’altezza dei tuoi standard. Potrebbe essere controproducente.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Una spesa inaspettata, che forse richiede riparazioni alla casa o all’auto, potrebbe togliere una fetta al tuo conto in banca, Sagittario. Potrà essere scoraggiante. Hai lavorato duramente e ora potresti dover sospendere alcuni dei tuoi programmi. Cerca comunque di prenderla con filosofia. Vai avanti. Hai rimpolpato il tuo conto in banca già una volta e puoi farlo di nuovo.

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Alcune notizie piuttosto scioccanti potrebbero arrivarti da un amico che vive lontano, Toro. Questo probabilmente non ti influenzerà direttamente, poiché molto probabilmente riguarderanno l’economia mondiale, la politica o le grandi imprese, ma potresti comunque preoccuparti degli effetti che a lungo termine avranno sulla società. Potresti discuterne anche con gli amici. Devi rimanere obiettivo e vedere come si sviluppano le cose. Potrebbe essere meno grave di quanto sembri.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un progetto di qualche tipo sul quale hai lavorato potrebbe andare bene Vergine, ma oggi potresti sperimentare un’improvvisa ondata di ispirazione che lo renderà molto migliore di quanto immaginavi. Ciò potrebbe comportare uno sforzo che all’inizio sembrava intimidatorio, ma i risultati dovrebbero valerne la pena. Evoca tutta la tua energia e determinazione. Sarai molto contento di averlo fatto!

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: I cambiamenti di carriera potrebbero essere all’orizzonte, Capricorno. Sebbene positivi nel lungo periodo, gli eventi che hanno portato al cambiamento possono sembrare invece catastrofici. Il tuo datore di lavoro potrebbe chiudere l’attività o trasferirsi troppo lontano perché tu possa fare il pendolare. Il segreto è non farsi prendere dal panico. Accetta la situazione e vai avanti. Alla fine, sarai probabilmente contento che sia successo. Il successo e la buona fortuna stanno arrivando.

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2021 Giovedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un tuffo nel mercato azionario potrebbe farti preoccupare per il tuo futuro finanziario, Gemelli. Alcuni dei tuoi investimenti potrebbero essere temporaneamente influenzati negativamente. Tieni presente che tali eventi non riflettono necessariamente le tendenze future. Adotta misure per creare una sorta di rete di sicurezza se lo desideri, ma non dare per scontato il peggio. Il mercato potrebbe risalire domani!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un membro della famiglia potrebbe avere difficoltà negli affari, Bilancia. La tua sensibilità potrebbe farti percepire la sua ansia. Potresti voler chiarire a questa persona che sei lì per lei, ma dovrai anche essere obiettivo riguardo alla situazione. Proteggiti, magari circondandoti di energia positiva. Non aiuterai il tuo parente se sei stressato.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le premonizioni oggi potrebbero essere piuttosto inquietanti Acquario, e potresti effettivamente provare un pò di paura per il futuro. Ma niente panico! Le tue capacità intuitive non sono così acute come al solito. Quello che senti potrebbe essere distorto. Cerca di essere obiettivo su tutto ciò che percepisci.

Oroscopo del Giorno 29 Aprile 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti scoprire che alcuni dei tuoi piani più ambiziosi sembrano finalmente dare i loro frutti, Cancro. Dovresti essere felice, ma potresti anche farti prendere dal panico, temendo che tutto possa andare in tilt all’ultimo minuto. Non dare per scontato il peggio e non sprecare le tue energie preoccupandoti. Continua a sforzarti! Sei arrivato fin qui. Con un altro piccolo sforzo, tutto dovrebbe andare bene!

Hai conosciuto qualcuno da poco e il tuo intuito ti dice che potrebbe trattarsi della persona giusta per aprire finalmente il tuo cuore a un nuovo legame. Bando alla timidezza e alla diffidenza! Se sei nato nella terza decade del segno, non ti tirare indietro e accetta di proseguire, approfondire, consolidare questa nuova conoscenza.

In famiglia sei dotato di quel carisma, di quella forza interiore e della capacità di comprendere e perdonare, che permette a ciascuno di rivolgersi a te.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un amico o un parente potrebbe essere malato, senza lavoro o comunque afflitto da problemi. Potresti voler fare tutto il possibile per aiutarlo. Potrebbe essere frustrante, ma ti sentirai meglio per aver fatto tutto quello che potevi. Questa persona deve affrontare le proprie responsabilità. Sono fuori dal tuo controllo, Scorpione.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:I cambiamenti all’interno di un gruppo al quale partecipi potrebbero influenzarti profondamente oggi, Pesci. Forse il gruppo sta virando in una nuova direzione che non ti interessa particolarmente. Potrebbe essere necessario rivalutare il tuo coinvolgimento. Questo potrebbe renderti piuttosto triste poiché ti sei affezionato alle persone e non vorrai perderle come amici. Hai bisogno di pensare. Solo tu puoi decidere cosa fare.