Elisir di lunga vita: le 3 regole per un perfetto bagno in vasca

Le 3 regole per un perfetto bagno in vasca

Momento di benessere da fine giornata: il bagno in vasca sta vivendo un momento di gloria

E’ statisticamente provato che un italiano su due alla domanda: “Qual è il tuo momento più rilassante?”, risponde “Il bagno in vasca”. C’era stato un boom nel 2019, come aveva sottolineato il Global Wellness Summit, e ora trova conferma anche nel 2021: il bagno in vasca è uno dei momenti più rilassanti che ci si possa godere. Quel piccolo grande lusso da concedersi a fine giornata e a cui, una volta presa l’abitudine, non si vuole rinunciare.

Le regole per questo lussuoso momento da concedersi prevedono alcuni importanti essenziali: la giusta temperatura, tanti sali da bagno sciogli tensioni e niente distrazioni tecnologiche!

Il bagno in vasca è un momento di relax e di benessere, in cui nessuno disturba. Sono vietati quindi smartphone, tablet, cellulari e ogni sorta di distrazione tecnologica. E sempre per lo stesso motivo, è meglio scegliere delle luci soffuse. Lo scopo è rilassare non solo il corpo ma anche la mente evitando quindi di stimolarla.

Fate attenzione anche alla giusta temperatura dell’acqua. Se fredda, meglio ancora ghiacciata, ha un’azione di shock sulla pelle e di anti-età; se calda invece aiuterà a decontratturare i muscoli e le tensioni. La temperatura ideale si aggira attorno ai 35-38°, e comunque mai superare i 38°. È infatti in questo range che i muscoli iniziano a rilassarsi, ed è per questo il bagno nella vasca è un momento ideale anche dopo un allenamento fisico o una sessione di sport. Sempre in fatto di numeri, l’immersione non dovrebbe mai superare i 30 minuti: il rischio è quello di disidratare eccessivamente la pelle.

Non meno importante è la scelta dei prodotti da utilizzare. Il metro di giudizio dipende dal tipo di pelle e dall’effetto che si vuole ottenere. Per esempio, gli shower gel tendono a fare molte bolle di sapone, per un effetto decontratturante e rilassante; gli oli da bagno invece, non solo agiscono sulla mente tranquillizzandola, ma la loro consistenza molto più delicata li rende adatti soprattutto alle pelli più delicate o aride. Un’altra alternativa sono i sali da bagno: indicati soprattutto dopo l’attività sportiva perché stimolano la microcircolazione evitando anche crampi o dolori muscolari. Inoltre eliminano tutte le tossine dal corpo.