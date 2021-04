Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2021 Venerdì: PESCI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:Se oggi devi affrontare una delusione, cerca di non lasciarti abbattere, Ariete. Potresti ricevere una lettera o una telefonata che porterà notizie poco positive. Forse qualcuno che speravi di vedere non sarà in grado di farcela, o un amico dovrà rifiutare il tuo invito. Cerca di non lasciare che questo rovini il tuo umore. Sono cose che capitano. Tieniti occupato.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Passa un pò di tempo di qualità con il tuo partner oggi, Leone. Forse è solo un pò geloso dei tuoi amici o si sente escluso. Forse ultimamente hai ricevuto inviti che sono solo per te. Potrebbe essere una buona idea rifiutarne uno per stare insieme a lui. Organizza qualcosa di romantico. Un pò di tempo di qualità insieme può aiutare a rimettere le cose in carreggiata.

SAGITTARIO ⭐⭐EXCELLENT:Potresti aver bisogno di rassicurazione oggi, Sagittario. I problemi con gli amici o con il partner possono farti sentire non amato, insicuro ed emotivamente bloccato. Potresti vedere la situazione come più grave di quello che è. Forse è solo un malinteso che ha causato il problema. Prenditi il tempo per entrare in contatto con le persone che ami e per ottenere un pò di rassicurazione. Se devi delle scuse, falle liberamente e vai avanti.

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere preoccupato per la tua situazione finanziaria oggi, Toro. Se hai riscontrato un ritardo nella ricezione di alcuni fondi che ti aspettavi, questo potrebbe aumentare la tua preoccupazione. Potresti voler affrontare questo problema direttamente esaminando la tua situazione. Controlla tutto e prendi le precauzioni necessarie per alleviare questo stress.

VERGINE ⭐ EXCELLENT: Vorresti prenderti un giorno libero dai tuoi obblighi Vergine, forse per occuparti di progetti lasciati incompiuti, ma è probabile che questo non sia possibile. Le preoccupazioni per il lavoro potrebbero tenere la tua mente occupata e distrarti dai tuoi compiti. Alcuni disaccordi familiari potrebbero sconvolgerti. Cerca di rimanere concentrato nonostante tutto. È l’unico modo per fare qualcosa.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò sotto tono oggi, Capricorno. Potresti anche avere un èò di raffreddore o mal di gola. Se è così, considera l’idea di andare dal medico. Se agisci rapidamente, il tuo malessere non peggiorerà. Prenditi il tempo necessario per rimetterti in forma prima di tornare alla tua routine.

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2021 Venerdì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Oggi un evento inaspettato potrebbe allontanarti temporaneamente dal tuo partner, Gemelli. La confusione potrebbe tormentarti. Potresti dubitare delle sue motivazioni. In tal caso, potrebbe essere meglio parlare e chiarire eventuali sospetti. Lasciare che tali pensieri si insinuino nella tua mente anche per un breve periodo può creare problemi nella vostra relazione. Affronta la situazione adesso.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Puoi ricordare tanto oggi, Bilancia. Forse stai pensando ad amici e familiari che vivono lontano. Potresti provare un pò di nostalgia pensando a tempi lontani. Considera l’idea di fare alcune telefonate per contrastare questi sentimenti. Se non riesci ad entrare in contatto con una persona in particolare, sfoglia un album fotografico per avvicinarla a te.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti solo e insicuro a causa della mancanza di contatto con un amico o con il partner, Acquario. Potresti chiederti se la persona ti ha dimenticato o semplicemente se ne frega. Prenditi il tempo per provare a entrarci in contatto. Potresti scoprire che il rapporto è solido. È meglio per te affrontarlo direttamente piuttosto che stressarti troppo pensandoci.

Oroscopo del Giorno 16 Aprile 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti avere mal di gola e lievi sintomi di raffreddore, Cancro. Potrebbe influire sulla tua capacità di lavorare. Dover rallentare i tuoi ritmi per curare la tua salute potrebbe frustrarti. Considera però l’idea di andare dal dottore piuttosto che ignorare il tuo malessere.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La questione dei soldi potrebbe essere un pò complicata oggi, Scorpione. Potrebbe esserci un ritardo imprevisto nella ricezione dei fondi che ti spettano. Il tuo estratto conto potrebbe averti confuso. Arrivare in fondo alle cose potrà rivelarsi un pò frustrante ma non necessariamente impossibile. Se ritieni di essere incerto sulla tua situazione finanziaria, considera di parlare con le persone coinvolte per capirne di più.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fare il giocoliere tra lavoro e casa può sembrare difficile oggi, Pesci. Le responsabilità lavorative possono pesare sulla tua mente al punto da interferire con l’armonia della tua vita familiare. Potrebbe essere saggio dare priorità alle attività lavorative e programmare compiti e scadenze. Poi potrai passare del tempo con la tua famiglia senza preoccuparti che il lavoro venga dimenticato.

I moti planetari ti guardano di buon occhio. In particolare uno dei vostri pianeti governatori Nettuno, aggiunge la sua positività a quella di Venere: entrambi ti spalleggiano consentendoti di mettere in atto le tue migliori doti di sensibilità e di capacità di soccorrere il prossimo. La forma fisica gode di una fase ottimale: potrai contare infatti in questo giorno di aprile di un’armonia completa mente – corpo.