Oroscopo del Giorno 15 Aprile 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua creatività è ai massimi storici Ariete, quindi approfittane. Questo sarebbe un giorno ideale per dipingere o scrivere. Anche se consideri i tuoi talenti ben al di sotto delle tue capacità, oggi potresti rimanere sorpreso da ciò che sarai in grado di produrre. Ignora il tuo severo inconscio e lavora per il puro piacere di creare. Sarai felicissimo dei risultati.

Dopo una fase di stanchezza in amore, ritrovi in serata quella sintonia completa tra passione e sentimento. Hai dalla tua parte una scoppiettante Marte in Gemelli che da conferme del tuo fascino simpatico e divertente, rendendoti irresistibile, specie se festeggi il tuo compleanno nella terza decade.

In ambito professionale, non è ancora il momento giusto per proporre alcuni tuoi brillanti e ambiziosi progetti. Se sei un libero professionista o fai un lavoro creativo, dovrai portare pazienza e cercare di programmare al meglio le mosse successive.

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti provare una certa frustrazione per la tua incapacità nel raggiungere un traguardo importante della tua carriera. È possibile che tu debba solo rivalutare i parametri di riferimento che hai impostato per vedere che hai fatto più progressi di quanto invece pensi. Ricorda, il tempo necessario per raggiungere un obiettivo è meno importante del fatto che lo raggiungi.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti frustrato oggi, Sagittario. Un incontro con il partner potrebbe essere posticipato o annullato. Non c’è motivo di considerarlo una grave battuta d’arresto nella relazione. Se provi dubbi e incertezza, è probabile che sia per altri motivi. Sei agitato e non sei in una buona posizione per dare giudizi obiettivi. Lascia che la tua mente si schiarisca per alcuni giorni, poi pianifica i passaggi successivi.

Oroscopo del Giorno 15 Aprile 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua ispirazione e la tua creatività sono alte oggi, Toro. Se hai pensato di dedicarti alla pittura o alla poesia, questo sarebbe il giorno ideale per iniziare. Assicurati che il tuo perfezionismo non ostacoli i tuoi impulsi creativi. Puoi essere troppo critico. Per ora, non preoccuparti del risultato finale. Se ti piace il processo creativo, il risultato finale rifletterà la tua gioia.

VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:A volte puoi essere troppo passivo e lasciare che gli altri ti calpestino. La tua mancanza di ego è ammirevole, ma solo fino a un certo punto, Vergine. Perché lasciare che gli altri si prendano il merito delle tue idee? Potrebbe esserci una situazione in cui ti senti in obbligo di parlare. Proteggi i tuoi diritti e difenditi da una persona non etica intenta a minimizzare il tuo contributo.

CAPRICORNO ⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti un pò giù oggi a causa della delusione per qualcuno di importante per te, Capricorno. Potrebbe essere che un mentore non ti supporti più o forse una figura autoritaria ha mostrato i suoi veri lati della personalità. Piuttosto che cercare un nuovo modello di riferimento, perché non seguire il percorso che sai essere giusto per te? Hai abbastanza esperienza ora da non aver bisogno che nessun altro che ti faccia da guida.

Oroscopo del Giorno 15 Aprile 2021 Giovedì: segni diAria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:È già abbastanza brutto avere troppi cuochi in cucina, ma quando quei cuochi discutono non solo su come cucinare il pasto ma anche su come progettare la cucina, i problemi aumentano notevolmente. È probabile che gli animi si infiammino oggi. Tutti hanno un’opinione su come dovresti decorare la tua casa. Ma la regola è: chi paga il mutuo prende le decisioni finali. Questo dovrebbe risolvere tutti i problemi.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT:Una tua conoscenza potrebbe diffondere voci infondate. Non prendere per vero nulla che senti senza prima aver indagato, Bilancia. Cerca tutti i fatti prima di trarre conclusioni. Fai respiri profondi durante la giornata. Domani le cose andranno meglio.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente stai cambiando idea su qualcosa che è stato importante per te, Acquario. Forse stai mettendo in dubbio il tuo lavoro, il tuo percorso professionale o la scelta del partner. La confusione può dominare i tuoi pensieri oggi. Non aspettarti di arrivare a risposte concrete entro la fine della giornata. Questa è una situazione che verrà risolta solo con il tempo. Cerca di essere paziente.

Oroscopo del Giorno 15 Aprile 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:La tua autostima è bassa in questi giorni e questo ti rende particolarmente vulnerabile. È probabile che un recente confronto con un caro amico ti abbia fatto preoccupare per la vostra relazione. Stai esagerando Cancro. È probabile che il tuo amico si senta turbato quanto te in questo momento. Perché non incontrarvi a metà strada?

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un amico di lunga data potrebbe diventare qualcosa di più oggi, Scorpione. Potrebbe essere che ci sia sempre stata una certa scintilla tra di voi, ma fino ad ora non siete mai stati in grado di riconoscerla. Assicurati comunque che sia il momento giusto. Non vorrai ferire i sentimenti di qualcun altro mentre inizi a esplorare i nuovi aspetti di questa relazione.

PESCI ⭐ EXCELLENT:Il romanticismo è nell’aria oggi, Pesci. Ma ahimè, sembra piovere su tutti tranne che su di te. Devi aver indossato il tuo impermeabile anti-amoro prima di uscire di casa stamattina. Non preoccuparti. Il tuo momento arriverà. Cerca di concentrare la tua passione su uno sforzo creativo. Se hai pensato di provare a scrivere o dipingere, fallo ora.