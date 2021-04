Darling Square Library Sidney: un “abbraccio” di legno

Nel complesso non troviamo solo la biblioteca al 1 e 2 piano, ma anche un mercato coperto al piano terra, un ristorante e un bar con vista panoramica posizionati sul tetto al 5 livello, un centro di assistenza all’infanzia e un laboratorio di idee per il coworking al 3 e 4 livello.

La volontà è stata quella di realizzare un’architettura “aperta” che dialogasse col tessuto circostante e che divenisse così il punto di riferimento per l’intera comunità. Per questo è stata scelta la forma circolare, che rende l’edificio di facile accesso e riconoscibile da più direzioni.

Non solo una biblioteca e una piazza, ma un vero e proprio edificio civico multifunzionale , ritrovo di chi ama la lettura o vuole trascorrere qualche ora in pace e relax, da solo o in compagnia.

The Exchange, nota come Darling Square Library Sidney, è stata inaugurata il 9 novembre 2019 nel porto di Darling, famosa località turistica di Sydney. È opera dell’estro dell’architetto giapponese Kengo Kuma ed è il fulcro dell’opera di riqualificazione eseguita sulla zona.