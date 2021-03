GELATERIA DOLCEMENTE SAN MAURO PASCOLI: OLTRE IL GELATO

Ogni singolo ingrediente viene dosato da mani esperte e sapienti che creano la migliore bilanciatura per un gelato sempre più buono,ben strutturato, non troppo grasso, non troppo dolce. La voglia di crescere e migliorare continuamente porta lo staff di Dolcemente a spingersi sempre verso nuove sfide alla ricerca di ambiziosi traguardi .

Posts you may also like