Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2021 Martedì

Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2021 Martedì: GEMELLI è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2021 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐ EXCELLENT:C’è un’intensità emotiva dentro di te oggi che si dimena per trovare una via d’uscita, Ariete. È probabile che scoppierai all’improvviso, quindi fai attenzione a tenere sotto controllo il tuo temperamento. Circondati di buoni amici che possono supportare i tuoi sentimenti. Ma non essere appiccicoso. Cerca amici che ascoltino attentamente. Potrebbero sentire la stessa forte tensione e non hanno bisogno di un peso aggiuntivo.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Versati una confortante tazza di tè oggi, Leone. Fai una doccia calda o un lungo bagno. Insomma, coccolati. Potresti sentire la tensionedelle persone intorno a te. Sii consapevole di questo e prenditi un pò di tempo per spazzare via lo stress che gli altri ti scaricano addosso. Sei una persona sensibile. Datti una pacca sulla spalla e fai attenzione alle mosse improvvise degli altri.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Le cose potrebbero arrivarti da tutte le angolazioni oggi, Sagittario. Prima o poi sarai costretto ad agire. Può sembrare che le pareti della stanza stiano lentamente cedendo. La pressione sta aumentando e l’aria sta diventando stagnante. Esci a correre. L’esercizio fisico ti aiuterà a rilasciare parte della pressione che senti.

Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2021 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti avere degli alti e bassi emotivi, Toro. Sembra che ci sia un’intensa nuvola che filtra in ogni parte della tua giornata. Non cercare di ingannare le persone e cerca di non rimanere così impantanato nella pesantezza della giornata da non riuscire a cogliere le opportunità che ti si presentano.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Può darsi che le persone siano un pò turbate da alcune delle tue azioni o parole recenti, Vergine. L’osservazione spontanea che hai fatto un paio di settimane fa ti si sta ritorcendo contro. Quello che potresti considerare un chiacchericcio amichevole e spensierato potrebbe danneggiare le emozioni di qualcuno, specialmente oggi. Pensa prima di parlare. Gi altri potrebbero non avere una pelle così dura come sembra.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere entusiasta di un’idea oggi Capricorno, ma sfortunatamente nessun altro lo sarà come te. Un lato di te può essere comunicativo e spiritoso mentre l’altro è confuso. Le due parti non si connettono bene, quindi forse dovresti semplicemente radicarti alla realtà. Mantieni le tue idee e salva la loro presentazione per un giorno successivo.

Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2021 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo giorno sarà pieno di molte eccitanti sorprese per te, Gemelli. Avvicinati con gratitudine e rimarrai stupito dal numero di cose che sembrano naturalmente arrivare nella tua direzione. Il tuo cuore generoso sarà ricompensato in modi inaspettati. È probabile che si presentino vecchi amici. Apriti alle conversazioni. Agisci in modo spontaneo e con molta passione.

Venere e Sole sono in angolo benefico per il tuo segno ti promettono scintille, specie se sei ancora single. Le avventure oggi ti attirano e sono facili da ottenere. E’ possibile che qualcuno di voi abbia un sogno d’amore da inseguire in questo momento e dunque sia meno interessati al flirt e all’avventura.

Se svolgi una professione connessa con le comunicazioni e la stampa, avrai una giornata da non dimenticare per quel che concerne il buon esito delle tue operazioni.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è un giorno emozionante per te, Bilancia. Puoi fare un bel pò. La tua intuizione è particolarmente acuta e la tua sensibilità è forte. I computer potrebbero irritarti oggi quindi salva spesso il tuo lavoro. Tieni presente che è solo una macchina. Non lasciare che abbia la meglio su di te.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gran parte di questa giornata sarà una continuazione di ieri, ma forse con un pò più di intensità per te, Acquario. C’è un ronzio in più nell’aria e questo rumore di fondo potrebbe non fornire l’ambiente migliore in cui lavorare, ma dovresti essere in grado di farlo senza problemi. Elimina le chiacchiere e vai avanti.

Oroscopo del Giorno 23 Marzo 2021 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è una tendenza più ampia che opera nella tua vita, Cancro. Ti sta chiedendo di infrangere le regole ed entrare in un nuovo regno: una nuova mentalità o un nuovo modo di vivere. Oggi questa tendenza viene messa a fuoco, poiché gli scoppi emotivi richiamano l’attenzione sui cambiamenti. Il tuo cuore potrebbe voler andare in un modo mentre il tuo cervello in un altro. Fai respiri profondi e infondi un’ondata di calma nella situazione prima di procedere.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere un pò nervoso, anche senza caffeina Scorpione. Azioni improvvise possono far impazzire le persone, dal momento che anche gli altri in generale saranno comunque nervosi oggi. Risparmia le sorprese per un’altra volta. Se hai bisogno di dire al tuo capo che vuoi le ferie, ora non è il momento giusto. Rilassati per lenire la tua anima.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi è uno di quei giorni in cui potresti sentire come se quattro persone avessero una presa su di te, Pesci. Le persone ti tirano e tu ti allunghi in ogni direzione. Qualcuno vuole che tu vada da una parte, qualcuno vuole che tu vada dall’altra. Prenditi un pò di tempo per te e dichiara chiaramente le tue esigenze agli altri. Fai sapere quale sarebbe la situazione migliore per te.