Brough Superior Lawrence 2021: la moto da 66 mila Euro!

Brough Superior Lawrence 2021

Brough Superior Lawrence 2021 è la moto più costosa al mondo!

Brough Superior, guidata da Thierry Henriette con sede in Francia, ha una piccola produzione di veicoli che si caratterizzano per la loro essenza di lusso. Dettagli ricercati, cura artigianale, materiali raffinati ed edizioni limitate sono il tratto distintivo. A confermarne la filosofia è la nuova Brough Superior Lawrence 2021, che batte ogni record!

La moto è dedicata, come si capisce dal nome, a Thomas Edward Lawrence, conosciuto come “Lawrence d’Arabia”, il celebre militare, agente segreto e scrittore britannico che era un grandissimo appassionato delle Brough Superior. Realizzata partendo dalla base della SS100 (presentata come concept a Eicma nel 2013 e prodotta dal 2014), la nuova arrivata sarà costruita in 188 esemplari ad un prezzo ufficioso di 66.000 Euro!

La Brough Superior Lawrence 2021 impiega un motore V2 di 88° conosciuto sulla SS100. E’ un bialbero otto valvole raffreddato a liquido di 997 cc ed eroga 102 cavalli a 9.600 giri, la coppia massima è di 8,8 kgm a 7.300 giri, ed è al momento omologato Euro 4 in attesa di essere aggiornato secondo la normativa Euro 5.

È un trionfo di magnesio ed alluminio e si distingue per alcune scelte tecniche come quella della forcella con sospensioni triangolari e ammortizzatore idraulico. La cura nei dettagli emerge dall’uso di materiali pregiati e dalla lavorazione artigianale di ogni sua parte, che ne fa lievitare il prezzo.

Il telaio e il telaietto posteriore sono in titanio, il forcellone d’alluminio è fulcrato al motore e la sospensione anteriore è una forcella a quadrilatero articolata Fior lavorata CNC e con ammortizzatore centrale.

La forcella ha un’escursione di 120 mm mentre il monoammortizzatore ha un’escursione di 130 mm. Le ruote hanno cerchi da 19-17 pollici (anteriore e posteriore) a 7 razze in alluminio, mentre i freni, con impianto frenante Beringer, vedono un doppio disco da 230 mm davanti e un mono da 230 dietro. Il serbatoio ha una capienza di 17 litri e il peso si ferma a 200 kg.