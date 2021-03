Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2021 Martedì

Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2021 Martedì: BILANCIA è il segno EXCELLENT di oggi!

Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2021 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua natura gentile e tenera sarà estremamente apprezzata oggi, Ariete. Potresti sentire come se la tua testa fosse così in alto tra le nuvole da non poter far nulla. La verità è che il lavoro che devi fare si trova effettivamente tra quelle nuvole. La cosa che devi fare ora è rilassarti e lasciare che le tue fantasie guidino la strada.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Leone distogli la mente dai tuoi doveri e dalle tue responsabilità. Questo è il momento in cui le emozioni e l’ego si connettono in armonia. Non lasciare che i problemi degli altri rovinino il tuo buon umore. C’è bisogno che tu lasci consapevolmente che la tua mente e il tuo corpo siano a proprio agio. L’arte e la musica ti porteranno un grande piacere. Concediti le cose che ti rendono veramente felice.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le diverse parti della tua personalità dovrebbero funzionare armoniosamente oggi, Sagittario. È importante che ci sia una quantità uguale tra dare e avere nel tuo mondo. Se per qualche motivo c’è uno squilibrio in una certa area della tua vita, affronta subito il problema. È importante mantenere l’equilibrio dentro di te e con le persone intorno a te.

Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2021 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se hai bisogno di fare commissioni Toro, non trascinare gli altri con te. Completa la tua missione da solo. Scoprirai di essere più efficiente se non devi portare in giro peso in più. Non solo svolgerai le tue faccende più rapidamente, ma avrai anche tempo per pensare ed elaborare determinate cose senza che l’energia di qualcun altro influenzi il tuo pensiero.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Tutta la conoscenza del mondo non potrà competere con l’energia emotiva nell’aria in un giorno come questo, Vergine. Potresti essere trasportato in un regno mistico in cui i sentimenti hanno la precedenza sui fatti. Lascia andare la realtà per un pò e liberati dal ritmo frenetico della vita quotidiana. Oggi c’è una forte attrazione verso il regno della fantasia, quindi sentiti libero di andarci.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente oggi non impressionerai le persone con le tue chiacchiere e con i fatti, Capricorno. Probabilmente andrai oltre se esprimerai le emozioni che si celano dietro le tue parole. È più importante dire quello che senti e quello che pensi. Anche se questo può andare contro la tua natura, scoprirai che è la migliore politica in un giorno come questo.

Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2021 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non accettare un no come risposta oggi, Gemelli. Ma è probabile che tu non debba farlo. Le persone comprenderanno bene la tua situazione e avranno stima delle tue cause. La tua forza interiore si manifesterà in modo forte e chiaro e avrai il desiderio di far accadere tutto ciò che desideri. C’è una stella fortunata che ti sorride e che ti aiuta ad affrontare qualsiasi progetto.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Regalati qualcosa di speciale oggi Bilancia, che si tratti di un pasto o di un nuovo vestito. Oggi è il tuo giorno e non dovresti privarti di nulla. C’è una notevole sincronicità di eventi che ti porterà esattamente nel posto giusto al momento giusto. C’è un calore e una sensibilità speciali nell’aria che metteranno a proprio agio la tua mente e le tue emozioni.

In amore hai al tuo fianco un bel Giove, che continua a sorriderti dal comunicativo e espansivo segno dell’Aquario: ti garantisce un vigoroso appeal erotico, in modo particolare se festeggi il tuo compleanno dal giorno 7 al 15 del mese di ottobre. Sul alvoro sai mettere in campo le vtue risorse e farle fruttare nel modo migliore. Una Luna in Aquario, oggi in compagnia di Saturno, Mercurio, Giove, particolarmente orientata al fiuto verso i buoni affari, ti consente di muoverti verso investimenti decisamente vantaggiosi.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo ego dovrebbe essere rafforzato dalle tue emozioni oggi. Sii te stesso in ogni situazione, Acquario. Le cose dovrebbero andare abbastanza bene per te fintanto che manterrai l’energia in movimento dentro di te. Condividi i tuoi sentimenti con gli altri e scoprirai che la tua vitalità interiore si rafforzerà. Nessuno potrà dirti che le tue parole non vengono direttamente dal cuore!

Oroscopo del Giorno 9 Marzo 2021 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Può essere difficile avere a che fare con persone che oggi sembrano distanti e confuse, Cancro. Questa confusione può essere contagiosa. Scoprirai che non importa quanta logica applichi alla situazione, se non ti sembra giusto, non succederà. Le cose scorreranno naturalmente. Immergiti nell’atmosfera rilassata della giornata e non preoccuparti se le cose non accadono rapidamente come vorresti.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è una sensazione emotiva e sensuale nella giornata che sicuramente solleticherà il tuo cuore, Scorpione. Cerca di non essere troppo distruttivo quando hai a che fare con gli altri. Più sereno sarai, più porte sarai in grado di aprire. Sii paziente e non pensare di dover essere il primo in classifica. Se non sei sicuro di una situazione, non perdere la testa, ragiona e rilassati.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Come un surfista che vuole cavalcare l’onda infinita, devi prepararti bene prima di saltare nell’oceano con la tua tavola, Pesci. Siediti per un pò sulla spiaggia e osserva la corrente. Studia le correnti e guarda come se la cavano gli altri surfisti. Scoprirai che più ti preparerai, più sarai sicuro quando entrerai in acqua.