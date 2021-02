GIOIELLI BMW MOTORRAD

GIOIELLI BMW MOTORRAD: CON NOVE25 UNA COLLABORAZIONE PREZIOSA PER GLI AMANTI DELLE DUE RUOTE

Gioielli unici e interamente personalizzabili grazie all’esclusivo configuratore online di Nove25. La collezione di Gioielli Bmw Motorrad, in collaborazione con il brand italiano Nove25, è pensata per entusiasmare gli appassionati delle due ruote, e non solo.

Il brand italiano Nove25 e quello tedesco BMW Motorrad hanno deciso di collaborare e presentare, in esclusiva internazionale, una collezione di gioielli in argento customizzabili tramite il configuratore online che a partire dalla taglia, e via via con la scelta di scritte, e altri dettagli, disegna nel dettaglio il gioiello che maggiormente ti rappresenta.

Al momento fanno parte della collezione un anello celebrativo, un anello chevalier, un pendente e un bracciale per i quali BMW Motorrad ha messo a disposizione i loghi, i design e le grafiche originali delle sue gamme più amate: R nine T, R 18 e, ovviamente, R 1250 GS. Inoltre, sarà possibile inserire numeri e lettere per rendere ancora più personale la propria creazione.

Le combinazioni possibili sono infinite così da creare un oggetto personale ed esclusivo.

Il configuratore è accessibile dal sito ufficiale di BMW Motorrad.