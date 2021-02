Oroscopo del Giorno 19 Febbraio 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 19 Febbraio 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi una profonda preoccupazione per i sentimenti degli altri potrebbe indurti a prestare un orecchio comprensivo a coloro che ne hanno bisogno. È più importante ascoltare che parlare Ariete, anche se la tua praticità potrebbe volersi esprimere. I tuoi affari dovrebbero andare bene senza intoppi, dando a te e alle persone che hai intorno molte soddisfazioni. Non sorprenderti se ad un certo punto verserai qualche lacrima di gioia.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I discorsi con il partner potrebbero farti piangere, Leone. Se ci sono state difficoltà nella tua relazione, le hai superate e probabilmente hai raggiunto una nuova comprensione. Qualsiasi relazione romantica o di amicizia iniziata o portata avanti ora mostra una promessa duratura. La tua inclinazione potrebbe essere quella di controllare i tuoi sentimenti, ma non aver paura di mostrarli. Va bene in situazioni come questa.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Di solito dai molta importanza all’autocontrollo, Sagittario. Oggi questo ti tornerà utile quando riceverai notizie meravigliose che altrimenti potrebbero commuoverti fino alle lacrime. In queste circostanze, va bene lasciare scorrere le emozioni. Il tuo duro lavoro e la tua dedizione ti stanno finalmente ripagando. Notizie su possibili progressi potrebbero arrivare sulla tua strada. È una giornata molto movimentata.

Oroscopo del Giorno 19 Febbraio 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti portare a termine un progetto difficile ma importante per la tua carriera. Il riconoscimento della tua dedizione e del tuo duro lavoro potrebbe trovarti emotivamente sopraffatto. Potresti dover fare uno sforzo speciale per controllare i tuoi sentimenti. Hai spostato montagne per arrivare dove sei ed è bello che questo venga riconosciuto. La sera, festeggia. Te lo meriti.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentire il bisogno di fare molto lavoro in casa, Vergine. Forse aspetti degli ospiti o semplicemente vuoi che tutto sia in ordine per il tuo divertimento. Devi stare tranquillo e non provare a fare tutto in una volta. Potresti incontrare difficoltà che richiedono l’aiuto degli altri, che potrebbero essere fuori. Calmati e controlla l’impulso di eseguire le tue faccende come un rullo compressore.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Aspettati delle ottime notizie per quanto riguarda il denaro, che potrebbero riguardare l’avanzamento professionale. Potresti dover controllare l’impulso di piangere lacrime di gioia, Capricorno. In una vena diversa, un caro amico potrebbe subire alcuni cambiamenti e potrebbe richiedere il tuo supporto. La tua miglior linea d’azione è ascoltare piuttosto che dare consigli. Potresti dover controllare te stesso se la situazione sfida ogni ragione.

Oroscopo del Giorno 19 Febbraio 2021 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un evento sociale tanto atteso, forse un matrimonio o un battesimo, potrebbe commuoverti fino alle lacrime, Gemelli. Poiché sei naturalmente una persona a cui non piace mostrare i tuoi sentimenti, potresti sentire il bisogno di stare solo finché non sarà passata la voglia di piangere. Questo dovrebbe essere un giorno molto felice per te. La tua contentezza potrebbe sembrare quasi troppo bella per essere vera. Ma è vero. Rilassati e divertiti.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcune comunicazioni intense e rivelatrici con un caro amico o con il partner potrebbero rivelare nuove meravigliose cose sulla tua relazione. Forse avete più cose in comune di quanto pensavi. Forse le paure si dimostrano infondate. Di conseguenza Bilancia, voi due potreste avvicinarvi e scoprire nuovi obiettivi reciproci. Goditi i sentimenti positivi e trascorri una splendida giornata insieme.

A tenere il timone della tua vita sentimentale c’è il tuo spirito indomito che ti renderà più deciso del solito, pronto per scelte affettive controcorrente. Andare controvento, d’altronde non ti è mai stato difficile e, spesso si è rivelato indovinato, ha costituito per te una bella mossa fortunata.

L’impegno che stai mettendo nel lavoro ti restituisce importanti risultati. Te li sei ampiamente guadagnati! Costruisci e inventi il tuo futuro senza ansie economiche. Le tue finanze finalmente ti sorridono e sono floride. Non ti resta altro che afferrare un’occasione di investimento significativa, che ti passa proprio sotto gli occhi!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Gli eventi felici che coinvolgono tua madre o un’altra parente stretta potrebbero farti sentire felice, Acquario. Potrebbe riguardare un matrimonio o una nascita. I tuoi progetti, in particolare quelli fatti con le altre persone, potrebbero andare bene nonostante dovrai superare alcune difficoltà. I risultati potrebbero farti piangere e potresti sentire il bisogno di controllarti. Non aver paura di mostrare agli altri come ti senti davvero.

Oroscopo del Giorno 19 Febbraio 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un sogno intenso ed emotivo potrebbe commuoverti in modo così potente da svegliarti con la strana sensazione che sia reale. Scrivilo, Cancro. Forse è davvero reale. Gli sforzi per superare gli ostacoli e avanzare nella tua carriera potrebbero finalmente dare i loro frutti. Potresti andare in giro stordito chiedendo se è successo davvero. Non aver paura di rivelare i tuoi sentimenti agli altri.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le antiche tradizioni sociali potrebbero essere una parte importante della tua giornata, Scorpione. Un evento emozionante che riguarda la tua famiglia potrebbe commuoverti particolarmente. Nella fretta delle interazioni sociali, probabilmente manterrai il controllo sull’espressione dei tuoi sentimenti. Mantenere le apparenze potrebbe essere più importante per te del solito. Fallo se vuoi, ma sii te stesso.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue capacità intuitive sono ai massimi storici oggi, Pesci. Dovresti trovare più facile entrare in sintonia con i pensieri e i sentimenti degli altri. Potrebbe essere una buona idea controllare le tue reazioni. Non dire agli altri cosa stai pensando a meno che tu non sia sicuro che vorranno saperlo. Anche la tua immaginazione e le tue capacità creative operano ad un livello molto alto. Approfittane!