Oroscopo del Giorno 18 Febbraio 2021 Giovedì è il segno dei Gemelli è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 18 Febbraio 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: I cambiamenti in casa potrebbero causare una frustrazione temporanea e una sorta di tensione con i membri della famiglia. Forse stai traslocando, pulendo o ristrutturando e tutti si stanno intromettendo. Il modo migliore per gestire questa situazione è cercare di portare a termine il lavoro il più rapidamente possibile. Una volta fatto Ariete, gli animi si placheranno e tutto andrà bene.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno ti sta nascondendo dei segreti. Abbiamo tutti problemi che non desideriamo condividere Leone, e questo ti riguarda. La tua intuizione probabilmente ti dirà chi è questa persona. Cerca di convincerlo ad aprirsi senza esercitare però troppe pressioni. I compiti non portati a termine potrebbero farti impazzire. Fai le cose più importanti e lascia indietro tutto il resto.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una lettera o una telefonata potrebbero portare notizie sconvolgenti sui soldi, Sagittario. La tua prima reazione potrebbe essere incolpare te stesso o qualcun altro, ma le circostanze sono probabilmente al di fuori del controllo di chiunque. Prima che qualcuno si arrabbi troppo, è meglio indagare e scoprire cosa è necessario fare. Potrebbe volerci un pò di sforzo, ma andrà tutto bene.

Oroscopo del Giorno 18 Febbraio 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT:La cattiva comunicazione con qualcuno lontano potrebbe portare ad un ego ferito, emozioni intense e telefonate nervose. Non farti risucchiare da una lite, Toro. Prova a risolvere il problema. I cambiamenti nel tuo quartiere potrebbero causare problemi a spostarti, quindi preparati a strade bloccate e traffico intenso. Cammina, se puoi. Ti schiarirà le idee e ti permetterà di arrivare più rapidamente.

VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Forse avevi pianificato di partecipare a un evento di gruppo ma circostanze al di fuori del tuo controllo si sono intromesse. Forse è stato annullato e questo potrebbe causare delusione a te e agli altri, Vergine. Trova qualcos’altro da fare. È probabile che un tuo progetto richieda molta attenzione e questa sfida potrebbe tenerti assorbito per ore. Stasera, concediti una buona cena.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:La gelosia potrebbe alzare la testa oggi Capricorno, ma spesso è priva di fondamento. Se vuoi evitare uno stress, prova a comunicare un pò di più con il partner. Questo è sicuramente il momento di sforzarsi di trasformare uno svantaggio in un vantaggio. Forti emozioni possono funzionare bene in alcune circostanze. Una riconciliazione appassionata è meglio di un allontanamento rabbioso.

Oroscopo del Giorno 18 Febbraio 2021 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I tuoi talenti psicoanalitici potrebbero essere messi all’opera oggi quando sorgeranno incomprensioni. È improbabile che i tuoi amici pensino chiaramente e potrebbero non rispondere alle tue rassicurazioni, Gemelli. Usa la tua intuizione per determinare il modo migliore per disinnescare la situazione. Le finanze potrebbero causarti qualche preoccupazione ora, ma la tua ingegnosità e il tuo senso fiscale dovrebbero rimettere le cose a posto. Rilassati stasera.

Venere positiva ti infonde la necessità di mettere solide basi al tuo rapporto di coppia o, ancora, di chiarire una storia sentimentaleche non ha nè un nome nè una collocazione. La tua fermezza di carattere, il tuo equilibrio e la tua solidità razionale ti assisteranno in modo impareggiabile, facendoti vincere su tutta la linea.

Con i colleghi sul posto di lavoro giochi un ruolo di mediazione, divenendo il centro di una ritrovata concordia nel gruppo. E ancora una volta ti guadagni il posto d’onore per essere il segno più sociale, più volenteroso nel mantenere sempre ponti di collaborazione tra gli esseri umani.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un ospite che ha bisogno di un pò di allegria potrebbe farti visita oggi. Il tuo amico probabilmente vorrà qualche consiglio su alcuni problemi. Lui o lei potrebbe anche portarti informazioni che coinvolgono nuovi studi scientifici o metafisici che trovi affascinanti. Queste informazioni potrebbero attivare le tue intuizioni. Annota le tue idee. Vorrai ricordarli.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:La tensione potrebbe causare un malessere temporaneo che manterrà bassa la tua energia oggi. I compiti e le faccende devono essere svolti Acquario, quindi probabilmente ti trascinerai su e proverai a finirli nonostante come ti senti. Cerca di non sovraccaricarti di lavoro e di non sfogare la tua stanchezza sugli altri. È meglio mettere in pausa il lavoro che rendere te stesso e tutti gli altri più stressati.

Oroscopo del Giorno 18 Febbraio 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una persona da cui sei attratto potrebbe sembrare interessata a qualcun altro. Questo potrebbe far emergere le tue insicurezze e la tua gelosia. Non impazzire, Cancro. Cerca di capire i fatti prima di lasciare che la situazione abbia la meglio su di te. Gli inviti ad un evento sociale potrebbero costringerti a fare una scelta scomoda. Fai la scelta migliore per te.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcuni piani importanti, forse per una vacanza o che coinvolgono in qualche modo l’istruzione, potrebbero essere temporaneamente bloccati da circostanze al di fuori del tuo controllo, Scorpione. Ciò potrebbe causare un notevole turbamento e potrebbe persino farti rabbrividire. Potresti essere tentato di sfogare la tua frustrazione sugli altri. Sarebbe molto più produttivo trovare modi per far funzionare i tuoi piani, anche se in ritardo.

PESCI ⭐ EXCELLENT:Un gruppo al quale sei affiliato può essere temporaneamente dilaniato dalla politica e dai litigi. Se è così Pesci, è meglio starne fuori. Un amico potrebbe avere problemi e venire da te per chiedere consigli e aiuto. Non sentirti troppo frustrato dalle sue debolezze. Questo potrebbe essere un giorno stressante per te… Domani andrà tutto meglio!