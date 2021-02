SNEAKERS UOMO PRIMAVERA 2021: I MUST HAVE DELLA BELLA STAGIONE!

SNEAKERS UOMO PRIMAVERA 2021

UNA SELEZIONE DELLE SNEAKERS UOMO PRIMAVERA 2021 PIU’ COOL DA INDOSSARE NELLA BELLA STAGIONE!

In questo 2021 cominciato con grandi dubbi anche nel mondo del Fashion, c’è solo una grande certezza sulla quale puntare: le sneakers sono e restano inseparabili compagne di avventure. Elemento imprescindibile in ogni collezione, non solo dei marchi sportivi, ma anche sulle passerelle delle più grandi maison di Haute Couture. Ecco una selezione delle sneakers uomo Primavera 2021 più belle.

Cominciamo da Dior che per la bella stagione propone all’uomo il modello B27, dallo stile metropolitano, sportivo ma raffinato, attingendo a diverse fonti di ispirazione: dal fascino vintage delle scarpe da tennis Anni ’80 all’universo dello skateboard. Combinazione di pelle e nubuck con il logo jacquard Dior Oblique e Dior Oblique Galaxy.

Poco classiche e decisamente molto originali le sneakers uomo Primavera 2021 proposte da Valentino Garavani con tomaia rivestita da una lavorazione artigianale del macramè, per la prima volta rivolta non solo agli abiti ma anche negli accessori. Disponibili in 3 colori, giallo, nero e cuoio, si abbinano per affinità a completi stampati e sgargianti.

Prada invece, punta sulla reinterpretazione delle calzature utilizzate nelle gare automobilistiche. Nascono così Prada Rev, le sneakers con tomaia in pelle con disegni tridimensionali, logo serigrafato, lavorazione a sacchetto con suola inserita e cucita direttamente alla tomaia, chiusura a strappo e sottopiede estraibile. Una calzatura flessibile, sportiva e performante.

Passiamo poi alla Maison Versace che per le sneakers Trigeca sceglie il motivo Greca: un tema ricorrente nelle sue creazioni che, in questo caso, decora tre parti della sneaker: la suola, il laterale e la striscia decorativa sulla parte superiore. Le coordinate geografiche di Milano sono stampate sulla sneaker come richiamo alla localizzazione dell’HQ di Versace e l’inconfondibile testa Medusa è inserita in 3D sotto la suola.

Per la Primavera, Louis Vuitton presenta LV Trainer Upcycling: le sneakers che fanno parte del progetto di riciclo creativo di Louis Vuitton Upcycling svelato in occasione delle sfilate P/E a Tokyo e Shanghai. Le sneakers sono realizzate in pelle di vitello, con cuciture a vista e firma laterale in corsivo. Oltre al logo LV sulla linguetta, a renderla speciale ci pensa il porta adresse iridescente.

La tomaia sembra apparentemente “non finita”: si tratta di un effetto voluto, proprio per comunicare il concetto di riciclo. Il modello di punta è Made in Italy, realizzato nell’Atelier di calzature a Fiesso D’Artico nella Riviera del Brenta.