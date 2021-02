Oroscopo del Giorno 5 Febbraio 2021 Venerdì

Oroscopo del Giorno 5 Febbraio 2021 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che la tua attenzione oggi sia rivolta all’apprendimento. Qualcosa che avresti voluto studiare da molto tempo potrebbe finalmente essere alla tua portata. Forse i soldi lo rendono possibile, o hai finalmente trovatp una linea d’azione praticabile. Se hai pensato di tornare a scuola, inizia oggi stesso. Se lo farai, probabilmente otterrai ciò che desideri!

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Per te Leone, i rapporti con le altre persone dovrebbero andare così bene da farti sentire più amato che mai. Un nuovo amico o forse uno vecchio che non vedi da un pò potrebbe improvvisamente diventare una parte integrante della tua vita. Probabilmente ti senti innovativo e più propenso ad avere successo con qualsiasi nuova idea tu abbia. Preparati per una giornata impegnativa e soddisfacente.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Tutti i pianeti sono allineati e le prossime settimane dovrebbero essere fantastiche, Sagittario. Piccole discussioni però oggi potrebbero farti innervosire. Potresti preoccuparti che questa fortuna non durerà, ma non farti prendere dal panico. Potresti dover concentrare uno sforzo maggiore se desideri che duri a lungo. Oroscopo del Giorno 5 Febbraio 2021 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Se hai investito su qualcosa, cerca di partire alla grande. Potresti dover fare un nuovo contratto o persino contestare un reclamo. Aspettati l’inaspettato quando si tratta di soldi. Nelle ultime settimane hai rilasciato molta energia negativa e hai aperto la strada alla fortuna di oggi. Pianifica di fare anche dei sogni meravigliosi stasera.

VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un’opportunità inaspettata potrebbe gettare temporaneamente la tua vita nel caos Vergine, ma vedrai fin dall’inizio che questo sarà un vero colpo di fortuna che non dovresti lasciarti sfuggire. Potrebbe comportare denaro, la possibilità di trasferirsi nella casa dei tuoi sogni o relazioni di qualche tipo. Qualunque cosa sia, ne sarai sicuramente felice.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti chiederti perché una maggiore intuizione sembra sostituire il tuo solito lato razionale. Un’intuizione intellettuale, spirituale o metafisica inaspettata potrebbe arrivarti da un altro pianeta. Può sembrare così profonda che ti chiederai se è davvero reale. Scrivila nel dettaglio. Qualunque cosa ti venga in mente ti terrà tra le nuvole tutto il giorno, Capricorno. Non inciampare o urtare nessuno!

Oroscopo del Giorno 5 Febbraio 2021 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: I programmi per un evento sociale che stavi per ospitare a casa tua potrebbero dover essere modificati all’ultimo minuto. Ma comunque, andrà molto bene. Ti senti eccezionalmente socievole ora Gemelli, per non parlare del tuo lato romantico e sexy. Se al momento non sei coinvolto, aspettati di avere più di una possibilità. Se sei coinvolto invece, anticipa gli eventi che ti avvicineranno al tuo partner.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Molte lettere, chiamate e altre comunicazioni potrebbero portarti sulle nuvole in uno spazio nuovo e inaspettato, Bilancia. Se hai pensato di provare a scrivere, questo è il giorno giusto per cominciare. Tutti i segni indicano che la buona fortuna arriverà sulla tua strada in questo momento, anche se potrebbe sorprenderti e lasciarti un pò sconcertato. Rimettiti in sesto e approfittane.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi dovresti sentirti particolarmente socievole, Acquario. Potresti partecipare a uno o più eventi, o forse sceglierai un altro tipo di attività di gruppo. Le relazioni di ogni tipo dovrebbero dimostrarsi soddisfacenti e confortanti. Aspettati di avvicinarti agli amici che hai e di incontrarne nuovi con cui condividi molti interessi. Continui a raggiungere obiettivi professionali, creativi e finanziari in grande stile.

Ricerchi la piena sintonia con la tua dolce metà in questa giornata, ma devi capire che in amore esistono oltre alle luci anche momenti di ombra e di silenzio. Plutone pianeta dell’eros nel segno buon vicino del Capricorno favorisce un’intesa erotica eccellente.

In ambito professionale, Saturno si occupa di renderti merito di tutto quel che hai creato, prodotto nei momenti precedenti. In particolare se sei nato dal 27 al 31 di Gennaio.

Oroscopo del Giorno 5 Febbraio 2021 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Una lettera o una chiamata inaspettata potrebbe portare totalmente la tua situazione lavorativa in una nuova direzione. Potrà essere sconcertante Cancro, ma sarà uno sviluppo molto positivo e fortunato. I rapporti con i colleghi dovrebbero comportare nuovo rispetto ed entusiasmo. Alla fine della giornata, probabilmente ti sentirai molto bene. Non aspettarti che sia lo stesso di stamattina!

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La fortuna continua ad arrivare sulla tua strada Scorpione, e la tua vita potrebbe finalmente muovrsi nella direzione che volevi. Oggi però, potresti sentirti frustrato da molti piccoli e bizzarri turbamenti. Far cadere cose, perdere oggetti che avevi in mano, dimenticare i nomi: potrebbe succedere di tutto. Cerca di vederci l’umorismo e rimani calmo.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi un traguardo importante potrebbe raggiungere un punto a cui miravi da tempo. Tutti quelli del tuo entourage hanno rispetto per te. In effetti Pesci, le relazioni sono calde, aperte e oneste, e probabilmente ora ti godrai immensamente la compagnia degli altri. L’amore, in particolare, va bene. Sentiti libero di concederti una piccola festa.