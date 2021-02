Orologio Vacheron Constantin Louvre: l’arte da mettere al polso

Oltre al quadrante, che riprodurrà l’opera d’arte, l’acquirente potrà scegliere il materiale della cassa traplatino, oro rosa o oro bianco, e far realizzare un’incisione sul fondello con coperchio; inoltre potrà abbinare un cinturino scelto tra i materiali e i colori disponibili. Questo prezioso accessorio sarà alimentato dal calibro di manifattura 2460 SC. In base alla scelta e alle preferenze del cliente, il maestro smaltatore di Vacheron Constantin utilizzerà la tecnica della miniatura su smalto o della grisaille su smalto.

La casa di alta orologeria Vacheron Constantin ha dimostrato negli anni un impegno costante a favore di arte e cultura, che si è tradotto in numerose collaborazioni. Ora realizza per l’acquirente un orologio personalizzato con una miniatura della propria opera preferita tra quelle conservate all’interno del celebre Museo parigino del Louvre.