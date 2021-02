Oroscopo del Giorno 4 Febbraio 2021 Giovedì

Oroscopo del Giorno 4 Febbraio 2021 Giovedì è il segno dei Pesci è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 4 Febbraio 2021 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un viaggio di qualche tipo potrebbe dover essere rimandato visto che i computer e altre tecnologie coinvolte nei tuoi accordi potrebbero essere temporaneamente fuori servizio. Potrà rivelarsi frustrante Ariete, ma è fuori dal tuo controllo. La cosa migliore da fare è prendere nuovi accordi e andare avanti. Per il resto, tutto sta andando molto bene per te, quindi non cedere al panico. Tieni duro.

LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Il pagamento per il lavoro che hai svolto potrebbe non arrivare quando previsto Leone, in particolare se si tratta di un bonifico online. Le energie planetarie di oggi non favoriscono il buon funzionamento di computer o altra tecnologia. Questa è una battuta d’arresto temporanea e non vale la pena stressarsi. Non cedere alla tentazione di perdere la pazienza. Tutto sarà sistemato e i tuoi fondi saranno al loro posto.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:I computer e altre apparecchiature potrebbero andare in tilt oggi, limitando la tua capacità di lavorare con la massima efficienza. Anche se di solito sei calmo e rilassato Sagittario, oggi l’orco che è in te potrebbe essere tentato di emergere. Non lasciare che sia così. Causerà solo tensione tra te e chi ti circonda. Mantieni la calma e la concentrazione, chiama un tecnico e goditi una pausa dalla tua routine. Oroscopo del Giorno 4 Febbraio 2021 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Alcuni sogni sconvolgenti potrebbero perseguitarti oggi, Toro. Potrebbero evocare alcuni problemi emotivi per te molto scomodi. Potresti essere un pò nervoso e più propenso a reagire in modo eccessivo anche nei confronti degli altri. Potrebbe essere una buona idea analizzare i tuoi sogni per prima cosa al mattino in modo da poter imparare e lasciarli andare. In questo modo sarai più equilibrato per tutta la giornata.

VERGINE ⭐ EXCELLENT:I membri della famiglia potrebbero non essere del miglior umore oggi, Vergine. La frustrazione potrebbe farti rabbrividire, quindi cerca di evitare la tentazione di litigare. I problemi saranno risolti e il cattivo umore passerà. Non vuoi alcuna lite tra te e loro. Questa è una buona giornata per uscire e trascorrere la giornata in libreria da solo.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Non cercare di iscriverti ad un corso online oggi Capricorno, perché probabilmente non funzionerà. Anche questa non è una buona giornata per viaggiare. Se hai pianificato un viaggio, non finalizzare i dettagli ora. Attendi qualche giorno, poiché è probabile che i computer e le altre apparecchiature utilizzate in tali disposizioni non funzionino correttamente e potresti finire per sentirti troppo frustrato.

Oroscopo del Giorno 4 Febbraio 2021 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT: Le macchine possono dare alcuni problemi oggi Gemelli, in particolare per quanto riguarda il lavoro e il denaro. Un problema imprevisto potrebbe interferire con la tua vita sociale, forse costringendoti a rimandare un incontro che avevi programmato. Se la persona che avresti dovuto incontrare protesterà, evita di sfogare le tue frustrazioni su di lei. Fai nuovi piani. È solo una situazione temporanea.

BILANCIA ⭐ EXCELLENT:I problemi nella tua comunità possono derivare dal malfunzionamento della tecnologia. Sii preparato, Bilancia. Tieni a portata di mano le torce in caso di interruzione di corrente e cammina invece di guidare nel caso in cui i segnali causino ingorghi. I vicini potrebbero impazzire, ma tu cerca di mantenere la calma. Questa è una situazione temporanea e non vale la pena stressarsi. Un buon consiglio è passare la giornata a leggere un buon libro.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Non importa quello che ti dicono gli amici Acquario, questo non è il giorno giusto per fare un investimento di alcun tipo, dall’acquisto di una casa all’apertura di un conto di risparmio. E questo non è un buon giorno per investire online. Le energie planetarie non favoriscono i computer o altre forme di tecnologia moderna utilizzate in tali transazioni, quindi aspetta un giorno o due. Le discussioni sulle possibilità vanno bene. Basta non farlo adesso.

Oroscopo del Giorno 4 Febbraio 2021 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐ EXCELLENT: Potranno sorgere ostacoli nel corso della tua giornata quando le macchine si romperanno e interferiranno con la tua efficienza. Le tue frustrazioni potrebbero indurti a voler urlare e lanciare cose all’aria. Se devi farti saltare in aria qualcosa Cancro, fallo almeno in modo da evitare di turbare gli altri. Fai un allenamento o una bella corsa all’aria aperta. Le macchine verranno aggiustate e la situazione si calmerà. Tieni duro.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Turbamenti temporanei relativi al denaro potrebbero derivare da un guasto del computer di qualche tipo. Fai attenzione a non perdere la pazienza, Scorpione. Rimani calmo e concentrato finché tutto non si sarà risolto. La tua condizione finanziaria sembra ottima. È solo che le energie planetarie non favoriscono le macchine oggi, quindi potrebbero andare tutte fuori di testa. Tieni duro.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Più di un problema con la tecnologia potrebbe stressarti oggi, Pesci. I computer potrebbero non funzionare correttamente, bloccarsi o essere estremamente lenti. Potresti anche avere difficoltà a raggiungere le persone con cui hai bisogno di parlare. Non perdere la pazienza. Non servirà a niente. Chiama i tecnici e fai sistemare la situazione. Domani tutto dovrebbe tornare alla normalità.

Il mese si è aperto con qualche piccolo nervosismo dovuto alla Luna, che ha orbitato in angolo contrario, specie se festeggi il tuo compleanno a marzo. Tutto ora si è superato, e grazie alla tua capacità di farti scivolare da dosso ogni seccatura!

I moti planetari di oggi ti favoriscono con un intreccio di combinazioni particolarmente fortunate. Marte, Giove, Plutone e Saturno stazionano stabilmente in segni amici e ti guidano a far sì che la tua vita sia indirizzata verso scelte razionali e concrete, specie se appartieni alla prima e terza decade.