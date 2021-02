PROFUMI LOUBIWORLD: CHRISTIAN LOUBOUTIN LANCIA 7 NUOVE FRAGRANZE!

Loubidoo è il profumo più fruttato, mescola la semplicità della fragola con l’opulenza di rosa e cedro per creare un portafortuna malizioso, come il maneki neko giapponese che lo racchiude.

Per dare vita a queste storie di ricordi personali, viaggi, film e fantasie, Christian Louboutin ha collaborato con un’amica, l’illustratrice Hélène Tran, le cui opere eteree evocano sia la poesia sia lo spirito di ciascun universo olfattivo. Interpretazioni uniche così come i nomi scelti: Loubifunk, Loubidoo, Loubikiss, Loubirouge, Loubiraj, Loubicrown e Loubicroc.

La collezione Profumi Loubiworld conta 7 preziose fragranze contenute in flaconi davvero speciali: in lacca rossa, sovrastati da un tappo scultura che rende unico ogni profumo. Si tratta di fragranze genderless:tre più floreali e quattro più orientali, concepite dai profumieri Daphné Bugey, Nicolas Beaulieu, Marie Salamagne e Christophe Raynaud.