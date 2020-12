Residenza Aston Martin New York: in omaggio il Suv DBX limited edition

Residenza Aston Martin New York: 5 appartamenti di lusso abbinati ad un suv Aston Martin DBX in edizione limitata

Residenza Aston Martin New York vanta cinque “ Luxury Residences”ad opera del famoso architetto Sir David Adjaye

La celebre casa automobilistica Aston Martin in una straordinaria partnership con l’architetto visionario di fama internazionale Sir David Adjaye realizza Residenza Aston Martin New York: 5 abitazioni uniche e lussuose da cui nasce anche il progetto William Adjaye Special Edition 130.

La residenza Aston Martin New York, sul magnifico grattacielo 130 William, un complesso residenziale di 242 appartamenti disegnato da David Adjaye, alto 244 m, con 66 piani estesi su oltre 20 mila mq.

William Adjaye Special Edition 130 è un’edizione limitata dei suv Aston Martin DBX disegnati con competenze architettoniche Adjaye, con allestimenti personalizzati e interni di materiali ad alta gamma che richiamano lo stile e l’atmosfera delle abitazioni. Suv riservati esclusivamente ai futuri proprietari dei 5 appartamenti di lusso.

Residenza Aston Martin New York è un progetto di eccellenza senza precedenti che unisce sensibilità progettuale dell’architettura e del design automobilistico per dare forma a suv spettacolari ad affascinanti case di lusso firmate dall’unicità Aston Martin e Sir David Adjaye.

Il tratto distintivo di questo progetto è l’identità di design distintiva della residenza, con eleganti interni scrupolosamente definiti ed elementi di design artigianale personalizzati.

La residenze Aston martin New York include 3 appartamenti e due attici al 59° e 60° piano con una vista mozzafiato sullo skyline di Manhattan. Saranno completamente arredati con mobili firmati Aston Martin Home Collection prodotti dalla nota azienda italiana Formitalia.

Le residenze Aston Martin godranno anche di una esclusiva loggia privata che ricoprirà tutta la facciata dell’edificio con balconi suddivisi e pensati al relax.

All’interno lusso e comfort dominano ovunque per una home living all’insegna della comodità e dell’eleganza grazie anche agli innumerevoli servizi di cui il complesso è dotato.

Gli interni sono inoltre caratterizzati da intrecci in bronzo tratteggiati da Aston Martin che avvolgono la carta da parati disegnata da Adjaye Associates e da uno specchio in vetro fumè ideato da Aston martin Design per riflettere la vista panoramica in una forma ad arco.

La residenza Aston Martin New York vanta un ampio soggiorno dalle levigate rifiniture, arredato con accessori in pelle, metallo e tessuto firmati made in Italy, accanto si estende la sala pranzo e la cucina, un open space con linee moderne e l’utilizzo di materiali naturali come il marmo selezionato a mano delle Alpi Apuane.

A completare l’abitazione la zona notte con spaziose cabine armadio e un letto con la testiera in cashmere e fini elementi di metallo, è possibile anche personalizzare una delle camere da letto in una stanza a proprio piacimento.

I bagni con vasca e cabina doccia esibiscono il marmo salvatori italiano completamente testurizzato.

E’ ovvio che queste Residenze Aston Martin rientrano nella categoria delle case da sogno e alla portata di pochi, il costo infatti è elevatissimo, stimato tra i 3.2 milioni e 9.4 milioni di euro.

Vedremo chi saranno i fortunati acquirenti di queste magiche residenze da sogno che saranno facilmente riconoscibili a bordo della formidabile Aston martin DBX!