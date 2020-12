Borsa Parva Mea: 6 milioni di euro per salvare i nostri mari dalla plastica

Boarini Milanesi, esclusiva maison bolognese, crea Borsa Parva Mea: la borsa più costosa al mondo!

Parte del ricavato di Borsa Parva Mea è destinato al salvataggio dei nostri mari dalla plastica

L’idea di creare Borsa Parva Mea nasce da Carolina Boarini e Matteo Rodolfo, i fondatori designer della celebre Maison bolognese Boarini Milanese. Una borsa costosa ma con uno scopo ben preciso: salvare il mare sommerso dalla plastica. 800.000 euro del guadagno di ogni borsa andranno in beneficenza ad associazioni di pulizia dei mari.

La borsa Parva Mea rappresenta l’eccellenza degli accessori di lusso firmati made in Italy e si distingue per l’altissima qualità dei materiali utilizzati come la pregiata pelletteria e la presenza di oro e diamanti, uniti al migliaio di ore di lavorazione a cura dei più abili specialisti dell’artigianato italiano altamente qualificato.

Distintiva anche l’attenzione per il cliente: ogni borsa porterà inciso al suo interno il nome del fortunato acquirente, che avrà il privilegio di poter vedere in live streaming la sua produzione.

Un progetto nato all’insegna dell’amore per il mare: Parva Mea è un modello che eleva al massimo la capacità e la peculiarità manifatturiera italiana con un design in cui ogni dettaglio richiama l’acqua del mare.

Realizzata esternamente in pelle di alligatore semilucido dalla nuance turchese impreziosita dall’ornamento di 10 farfalle in oro bianco dove 4 sono adornate con diamanti che ricordano la trasparenza dell’acqua cristallina, 3 con zaffiri blu che simboleggiano la profondità degli oceani e 3 con tormaline Paraiba che rievoca il colore dei limpidi mari caraibici.

La chiusura inoltre esibisce un risaltante pavè di diamanti per un totale di 130 carati.

Singolare l’espressione del nome dell’esemplare Borsa “Parva Mea”, che significa “Piccola mia”: piccola nelle dimensioni, ma grande di ricchezza negli ideali.

Borsa Parva Mea è acquistabile sia online che nello showroom e verrà lanciata in commercio Martedì 1 Dicembre. Una borsa dal valore inestimabile, non solo per il prezzo dalla modica cifra di 6 milioni di euro, ma anche per la sua essenza umana nel voler proteggere l’ecosistema.

Una borsa caratterizzata dall’unicità così come lo saranno i suoi acquirenti. Vedremo presto chi sarà disposto a spendere 6 milioni di euro per una borsa che salva i mari!