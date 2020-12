Oroscopo del Giorno 30 Novembre 2020 Lunedì

Oroscopo del Giorno 30 Novembre 2020 Lunedì è il segno del Cancro è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 30 Novembre 2020 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:C’è qualche probabilità che l’umore a casa sia carico di tensione, Ariete. Hai esprisso qualche opinione contraria ai membri della tua famiglia? In ogni caso, sembra che la tua autostima sia più forte del solito in questo momento. Vai avanti ed esprimi eventuali opinioni che normalmente avresti tenuto per te. Ma prova a farlo con delicatezza, soprattutto per quanto riguarda i tuoi figli!



LEONE ⭐ EXCELLENT:Se ti senti stanco e irritabile adesso Leone, dovresti sapere che è normale. Potresti aver avuto alcuni mesi un pò troppo stressanti. Vorresti continuare con lo stesso ritmo? Fai attenzione che le tue ambizioni non ti portino all’esaurimento fisico. Se ti ammali, sarai ancora più frustrato. Quindi sii saggio e prenditi cura dei tuoi bisogni.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:C’è qualche probabilità che i pensieri della tua vita amorosa ti perseguitino oggi, Sagittario. Forse sei incuriosito dall’idea di esplorare certi ambiti della tua relazione che rimangono segreti, ma non sei sicuro di come comunicarlo al tuo partner. Forse stai ancora testando le acque, aspettando di essere sicuro di come ti senti. In ogni caso, puoi decidere di procedere!

Oroscopo del Giorno 30 Novembre 2020 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sembrerebbe che la tua sensibilità sia in leggero conflitto con le tue azioni, Toro. Continui a fare tutto quello che avevi programmato di fare, ma sembra che il tuo cuore non ti segua più. Non chiederti perché. È solo che hai lavorato sodo e ultimamente hai pensato molto. Hai raggiunto il tuo limite ed è ora che ti riposi.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo sarà un buon momento per guardare altrove, Vergine. Dovresti fare proprio come fa l’artista quando ha lavorato su un dipinto per troppo tempo, cioè fare un passo indietro. Hai bisogno di vedere alcune persone, passeggiare e schiarirti le idee. Non è mai facile per te, ma non esitare. Ti renderai conto in seguito che è stata la cosa migliore da fare.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Oggi più che mai desidererai scappare dalla routine quotidiana. Hai sete di nuove immagini e suoni, nuovi volti e luoghi. Tuttavia, sei ben consapevole che devi destreggiarti tra i tuoi desideri e i tuoi obblighi professionali o domestici. Non è sempre facile, ma dovresti fidarti della tua immaginazione per suggerire un modo per risolvere amichevolmente questo conflitto.

Oroscopo del Giorno 30 Novembre 2020 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti aver speso o risparmiato troppi soldi, Gemelli. È chiaro che è necessario un riequilibrio se vuoi trovare il piacere piuttosto che l’eterna frustrazione. È un fenomeno curioso. È come se avessi perso il contatto con il tuo corpo. Eppure è nel tuo corpo che alla fine troverai il tuo equilibrio. Di certo non lo troverai nella tua testa!



BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è il momento giusto per districarti dalle relazioni che hanno visto il loro tempo, Bilancia. Non sarà facile, ma devi farlo. Nella tua vita professionale e privata, sei troppo riluttante per uscire da situazioni o obblighi ingiusti. Hai paura di ferire le persone o di farle impazzire. Ma alla fine ti stai facendo male. Dai più peso alle tue esigenze e segui la tua strada.



ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Finalmente sei in via di guarigione, Acquario. I piccoli disturbi che ti hanno buttato giù ultimamente stanno iniziando a scomparire e stai per riguadagnare tutta la tua energia fisica. Tuttavia, se esageri, è probabile che i tuoi livelli di energia precipitino di nuovo. Se non altro, avrai imparato una lezione preziosa sull’importanza della moderazione, soprattutto ora!



Oroscopo del Giorno 30 Novembre 2020 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Hai calpestato il terreno con impazienza. Stai aspettando il momento per lanciarti in nuove avventure con rinnovato vigore dopo la meditazione degli ultimi mesi. Cancro, sappi che il momento giusto è quasi arrivato!

Ora hai la strategia, l’obiettivo e i mezzi a tua disposizione per avere successo. Rimane solo un pò più di lavoro da fare. Raccogli le tue forze e preparati per l’azione!

Il lavoro è il clou della giornata, di incombenze ne hai parecchie, ma la voglia di metterti in gioco non ti manca. Sollecitati i creativi che hanno in cuore qualcosa da esprimere subito, uno sfogo alla loro inquietudine.

Su di te si può sempre contare e soprattutto, non fai mai pesare agli altri la tua disponilità, anche a chi ti chiede troppo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei decollato come un proiettile pochi giorni fa Scorpione, facendo grandi progressi in un breve lasso di tempo. Ma ora sei alle prese con dubbi che stanno minando tutta la tua energia. Riflettendo sugli eventi degli ultimi giorni, è ovvio che sei stato un pò avventato nel perseguire i tuoi obiettivi. Non arrenderti! Ripensa alla tua strategia.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Ti senti un pò sotto tono, Pesci? È possibile, considerando tutto il tumulto emotivo che hai attraversato ultimamente. Ci vuole tempo per riprendersi da certe tempeste. Come sai, il lavoro in sé non è ciò che ti abbatte, ma piuttosto le tue preoccupazioni per il futuro che ti stressano. Concediti una pausa oggi. Prenditi del tempo per riposarti e recuperare le energie.