Cashmere Burberry: il più pregiato al mondo

Cashmere Burberry – L’ inverno è ormai alle porte e quale modo migliore per affrontarlo se non indossando sciarpe, maglioni e cappotti avvolgenti?

Burberry, la casa di moda britannica, non teme la stagione più gelida dell’anno e ne approfitta per realizzare indumenti e accessori di lusso tra cui i capi in cashmere, una tra le materie prime più pregiate e dispendiose, con una rilevanza fondamentale nel settore della moda e del tessile.

Il cashmere Burberry, dallo stile classico e raffinato, si distingue per l’elevata omogeneità, lunghezza e la notevole sottigliezza delle fibre. Queste qualità sono ottenute grazie al piano quinquennale elaborato dal brand, che ha come scopo la coltivazione sostenibile in tutela della salute e della prosperità delle capre, dalle quali si evince un cashmere di qualità pregiata e di conseguenza venduto a prezzi molto alti.

Il cashmere Burberry è prodotto in Afghanistan sotto l‘osservazione della Burberry Foundation, un’organizzazione volta alla solidarietà umana che, nel 2017, ha ideato un programma quinquennale per garantire la più corretta e responsabile lavorazione del prodotto.

L’eccellenza del programma quinquennale per l’estrazione del cashmere Burberry sta proprio negli obiettivi prefissati, tra cui quello principale di rendere migliore l’industria del cashmere con sostenibilità dell’ambiente e finanziamenti a favore dell’amministrazione e dell’innovazione dei pascoli e delle praterie in Afghanistan, danneggiati ultimamente dalle condizioni climatiche.

Gli altri obiettivi della Fondazione prevedono la promozione dell’indipendenza delle donne impiegate nella tosatura delle capre e la valorizzazione del prezzo del cashmere.

Dietro alle ammirevoli qualità del cashmere Burberry come l’eccezionale morbidezza e sofficità al tatto, la leggerezza e le sue preziosi proprietà antistatiche, termoregolatrici e igroscopiche, c’è una lunga e impegnativa dedizione partendo dall’allevamento sino alla fase di finitura ( pensate che servono circa 3-4 capre per produrre un cappotto in cashmere!)

Il cashmere è paragonato all’oro: tanto è il valore del prodotto quanto l’importanza e la salvaguardia della produzione stessa.