Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2020 Mercoledì è il segno dell’Acquario è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Il tuo desiderio di realizzare qualcosa di solido è forte oggi, Ariete. Sei molto suscettibile alle distrazioni mentre cerchi di lottare su dove dedicare le tue energie all’inizio della giornata. In questi giorni sei in un ciclo generalmente più riflessivo e le influenze odierne ti aiutano a capire il vero valore della pazienza. Sei motivato e concentrato su dettagli pratici che richiedono la tua attenzione. Le interazioni con il capo, un genitore o un’autorità possono essere gratificanti e focalizzate.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi Leone, possono esserci piccoli ma solidi progressi per migliorare la tua vita domestica e famigliare. Puoi lavorare di più per trovare la pace con le persone vicine a te o per ottenere miglioramenti fisici. Può esserci una certa tendenza ad affrettare qualcosa, oppure potresti sentire la voglia di spingere qualcosa in avanti. Tuttavia, il Sole si avvicina ad un aspetto armonioso a Saturno man mano che il giorno avanza, e sarà molto più facile concentrarti sulle tue priorità.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Può essere facile distrarsi oggi Sagittario, ed è meglio evitare cose affrettate. Il Sole si dirige verso un aspetto armonioso con Saturno, rendendo questo un buon momento per lavorare sul rafforzamento della tua vita in modi piccoli ma soddisfacenti. Darti del tempo può essere particolarmente utile per entrare in contatto con le tue esigenze. Potresti vedere più pezzi del puzzle, migliorare il tuo giudizio e le tue decisioni.

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Può darsi che tu stia giocando troppo Toro e hai bisogno di una pausa dalle attività o dal sovraccarico di informazioni. Con l’avanzare della giornata, è più facile moderarsi. Il Sole si sta dirigendo verso un aspetto armonioso con Saturno, rendendo la giornata un buon momento per migliorare o consolidare una relazione. Potresti fare coppia per essere più produttivo o divertirti a fare progetti con qualcuno di speciale. Gesti semplici e sinceri conquisteranno oggi il favore degli altri.



VERGINE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Nella prima metà della giornata potresti sentirti combattuto tra dedicarti ad una ricerca avvincente o goderti un pò di tempo libero, Vergine. Può essere difficile concentrarsi poiché la tua attenzione è divisa tra due fuochi. Con il Sole nel tuo settore delle comunicazioni in questi giorni, stai raccogliendo una grande varietà di informazioni. Una bella chiacchierata può far parte del quadro generale, rafforzando il legame con qualcuno. È più probabile che graviti verso stabilità, fermezza e impegno.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questa può essere una giornata meravigliosamente pratica, caro Capricorno, anche se la Luna trascorre la giornata nel tuo segno, stimolando un approccio più personale del solito. Ci può essere una certa tendenza ad affrettare le cose sotto alcuni aspetti. Ha senso escludere il più possibile le distrazioni per concentrarsi su qualcosa di importante per te, che arriverà più facilmente con l’avanzare del giorno. Inizi a capire quanto è importante rallentare e impiegare un pò di cautela prima di andare avanti.

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sebbene possa esserci una certa tendenza a saltare alle conclusioni Gemelli, è probabile che ti sentirai più riflessivo con l’avanzare della giornata. Stai raccogliendo la tua energia e diventa più evidente che le cose affrettate non ti portano molto lontano. Il Sole è vicino a Saturno e questa connessione ti mette in una buona posizione per concentrarti sulle basi per il successo futuro. È un momento propizio per promuovere obiettivi di salute e di lavoro, ma è preferibile un approccio lento ma sicuro.

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi stai dando la priorità ai tuoi bisogni emotivi Bilancia, e l’attenzione può essere riposta sul ripristino della tua energia. Nella prima metà della giornata, alcune frustrazioni possono distrarti da questo obiettivo. Le attività che ti ricordano i semplici piaceri della vita sono molto apprezzate. Cerca dei modi per rafforzare o stabilizzare le tue finanze, i tuoi oggetti di valore o la tua casa attraverso la manutenzione o la decorazione.

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Il Sole entra in armonia con Saturno e gli altri apprezzeranno il tuo buon senso. Puoi essere motivato a compiere passi concreti per raggiungere i tuoi obiettivi o rafforzare la tua posizione. Gli affari sono favoriti e il lavoro svolto in passato o dietro le quinte può tornare utile. È il momento giusto in cui applicare la tua saggezza interiore e la tua esperienza e sentirti particolarmente orgoglioso di te stesso e dei tuoi risultati. Prendersi cura di vecchi affari o di questioni rimaste in sospeso può essere liberatorio ora.



Riguardo a una persona e ai suoi sentimenti sulla quale coltivavi dei dubbi, ora il suo messaggio inequivocabile ti da certezze! Grinta sul lavoro, dove ti distingui anche senza bisogno di sgomitare. Meglio, però, avanzare coi piedi di piombo, perché nonostante i sorrisi di facciata qualche nemico nascosto ce l’hai anche tu!

Oroscopo del Giorno 18 Novembre 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Puoi trovare piuttosto difficile raggiungere un compromesso nella prima metà della giornata, Cancro. Invece, potresti concentrarti su ciò che sei in grado di cambiare e la tua attenzione può essere una di quelle cose! Con l’avanzare della giornata, ti sentirai più legato alle tue priorità. Uno stato d’animo pratico prenderà il sopravvento. Le energie di oggi ti incoraggeranno a fare progressi tangibili. Sei disposto a lavorare sodo per raggiungere un obiettivo che ti sta a cuore!

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Nella prima metà della giornata, può essere difficile dividere il tempo tra gli impegni personali e doveri Scorpione. È fin troppo facile sentirsi nervosi e stressati, e parte di questo potrebbe essere colpa di un sovraccarico di informazioni. Potresti cercare nuovi modi per potenziare te stesso attraverso attività che rafforzano la tua vita e il tuo futuro. È il momento giusto per ascoltare consigli e fare conversazioni pratiche.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti sentirti bloccato nel perseguire i tuoi desideri oggi Pesci, ma con l’avanzare della giornata, puoi motivarti a lavorare un pò di più verso i tuoi obiettivi. Mentre il Sole si dirige in armonia con Saturno, diventa naturale prendere le cose lentamente ma inesorabilmente. Potresti trovare la motivazione per lavorare su un progetto significativo o occuparti di questioni pratiche che rafforzeranno e miglioreranno la tua vita in modi piccoli ma significativi.