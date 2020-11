Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2020 Martedì è il segno della Bilancia è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Ti piace la sensazione di libertà dell’inizio della giornata Ariete, ma con il passaggio della Luna nella tua decima casa solare, graviti verso priorità e obiettivi. C’è una grande energia sul lavoro e per il miglioramento della salute oggi. Puoi arrivare alla radice di un problema. Dopo un paio di giorni un pò caotici, l’energia di oggi è la benvenuta. Vedrai i contrattempi per quelli che sono e potresti imbatterti in metodi che ti aiuteranno ad aumentare la tua autostima.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La risoluzione dei problemi è buona sia oggi che domani Leone e un momento più stabile è il benvenuto ora. Stai prendendo decisioni intelligenti e vedi con razionalità le tue priorità. Potresti dare un buon consiglio e sei molto meno distratto di quanto lo sei stato di recente. Un approccio paziente e ordinato funziona meglio al momento, aiutandoti ad alleviare lo stress. Ti trovi in un momento in cui sei particolarmente interessato a rendere la tua vita più sicura e stabile.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Sei in un’ottima forma per pensare ed elaborare oggi Sagittario. Oggi e domani avrai molto senso pratico. Oggi è una giornata eccellente per attingere all’esperienza e alla saggezza e applicarle ad un problema attuale. Affronterai a testa alta le responsabilità piuttosto che nasconderti e troverai più facile del solito concentrarti sulle tue priorità. La Luna continua a transitare nel tuo segno per una parte della giornata, sostenendo le tue emozioni.

Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi puoi fare progressi in un progetto creativo o di comunicazione, Toro. Sei più concentrato e disposto a fare uno sforzo per fare progressi. Anche se sei abbastanza motivato, la collaborazione può essere al centro dell’attenzione oggi. Il movimento della Luna nel tuo settore spirituale ti ricorda la necessità di espandere i tuoi orizzonti, anche se solo a livello mentale. Inizi a desiderare più luce e spazio a livello emotivo. Il tempo trascorso in attività creative può essere percepito come una guarigione.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sei in un momento nel quale il lavoro, l’impegno e le attività personali richiedono molta dedizione e concentrazione, cara Vergine. Stai uscendo da alcuni giorni emozionanti e ad alta quota, quindi le energie stabilizzanti di oggi possono essere di sollievo per te. La tua capacità di concentrazione migliora. È un buon momento per concentrarti sui dettagli piuttosto che sulla situazione generale, in particolare per le questioni rimaste in sospeso…



CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La Luna continua a transitare in un settore introspettivo Capricorno, e poi si dirige nel tuo segno dove trascorrerà un paio di giorni. Puoi sentirti come se avessi bisogno di connetterti con il mondo esterno: sei pronto per uscire dal tuo guscio. È probabile che troverai alcune serie opportunità che apprezzerai più del solito.Il lavoro e la risoluzione dei problemi sono molto favoriti oggi e una persona speciale potrebbe venire a trovarti…

Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:I transiti di oggi favoriscono le cose pratiche e le attività in casa o in famiglia, Gemelli. Un approccio paziente e metodico può aiutarti a risolvere i problemi e ridurre lo stress. I transiti di oggi aumentano il lavoro e il miglioramento della salute e puoi sentirti bene quando ti impegni in qualcosa di specifico. Sei pronto per una sfida a livello mentale e sei piuttosto impavido anche a livello emotivo. Può essere molto salutare e gratificante riversare più energie nella tua vita personale.

BILANCIA ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sei in ottima forma per ordinare i tuoi pensieri e le tue cose oggi, Bilancia. Ti senti molto meno sopraffatto e sembri essere in buona forma per concentrarti sui dettagli piuttosto che sul quadro generale.

La praticità e la volontà di attingere al buon senso possono aiutarti a farti sentire bene. Potresti aver bisogno di più solitudine per portare a termine un progetto importante e hai un bisogno più forte di riorganizzarti e recuperare le tue energie.

L’amore ti sorride perché tu sorridi a lui, non hai paura dei sentimenti, anzi li chiami invocando ed ecco che loro arrivano come un volo di farfalle! Acquisti sconsiderati, ma per apparire questo ed altro! Se ti mancava la mascherina tempestata di Swarovski ora hai anche quella!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questo può essere un buon momento per fare uno sforzo per imparare, studiare o perfezionare un progetto o un mestiere, Acquario. Potresti svolgere un lavoro nuovo o risolvere una situazione precedentemente frustrante o disorganizzata. Sei nel giusto stato d’animo per occuparti degli affari oggi e puoi essere piuttosto entusiasta di trovare soluzioni ai problemi. Avrai voglia di rinnovarti e rinfrescarti a livello emotivo prima di iniziare un nuovo ciclo lunare.



Oroscopo del Giorno 17 Novembre 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le energie stabilizzanti di oggi sono molto utili, Cancro. La tua calma e le tue capacità organizzative sono particolarmente richieste oggi. Le persone saranno attratte dai tuoi consigli e dalla tua intelligenza. I dettagli che potresti aver perso negli ultimi giorni diventeranno più evidenti, rendendo questo un buon momento per prestare maggiore attenzione a un’area di interesse speciale. Ti stai impegnando di più e ti senti bene nel farlo.

SCORPIONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi c’è un’energia favorevole per progetti di comunicazione ed editoria, caro Scorpione. Può essere un buon momento per gestire idee imprenditoriali o per fare nuovi progetti e strategie. Sei incline a voler fare qualcosa di pratico e utile oggi. Potresti arrivare a un nuovo livello di rispetto o affidabilità in una relazione. Con l’avanzare del giorno, la Luna si sposta nel tuo settore delle comunicazioni, dove transiterà per un paio di giorni, incoraggiando la tua curiosità.

PESCI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Lavorerai per un obiettivo specifico e passo dopo passo otterrai dei buoni risultati, Pesci. È probabile che tu goda di maggiore concentrazione e stabilità oggi e domani. Oggi può essere un bel momento per imparare cose nuove e fare progressi sui tuoi progetti. Il lavoro e la risoluzione dei problemi sono oggi molto favoriti. Può esserci qualcuno di speciale che ti aiuta a motivarti e a mettere in moto importanti lavori o progetti. Oppure uno scopo o un obiettivo può aiutare a migliorare le tue relazioni.