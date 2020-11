Ferrari SF90 Spider 2021: la nuova supercar ibrida di Maranello

Maranello presenta Ferrari SF90 Spider 2021

Ferrari SF90 Spider 2021 è la nuova supercar ibrida

Il brivido della guida oltre ogni immaginazione: nasce Ferrari SF90 Spider 2021, la Ferrari più potente di sempre, futuro e innovazione si incontrano in una Supercar da 1000 CV.

Ferrari SF90 Spider 2021, il nuovo bolide di casa Maranello, ha ereditato le prestazioni e la meccanica dal precedente modello FS90 Stradale e si presenta ora in versione ibrida e open air: bastano soli 14 secondi per aprire o richiudere il rivoluzionario tetto rigido e ripiegabile a scomparsa con tecnologia RHT, che in modalità chiusa offre un perfetto isolamento acustico.

Parlando di tempistiche Ferrari SF90 Spider 2021 è in grado di passare da ferma a 100 km/h in 2.5 secondi e 200 km/h in 7 secondi per un massimo di 340 km/h, cifre raggiunte grazie alle performance di altissimo livello, con 8 rapporti di marcia e doppia frizione.

La nuova Ferrari SF90 Spider 2021 si distingue per potenza e tecnologia; sotto un’ammaliante carrozzeria è collocato un powertrain in cui freme un motore V8 turbo benzina da 780 CV e 800 Nm associato ad altri tre motori elettrici con sistema plug-in, da 220 CV totali di cui due connessi alle ruote anteriori e l’altro montato posteriormente, quindi in grado di raggiungere la straordinaria potenza di ben 1000 cavalli.

Qualificata come un’eccellenza nel settore delle quattro ruote anche per particolarità come: la capacità di percorrere fino a 25 km in modalità elettrica a zero emissioni per merito della batteria da 7.9 kWh agli ioni di litio e i vari sistemi di cui è provvista quali:

Sistema ON-Demand , Sistema ESC potenziato che controlla continuamente la stabilità di marcia e lo stato del veicolo e sistema Shut-Off-Gurney che modera i flussi provenienti posteriormente, minimizzando la resistenza in marcia rettilinea e massimizzandola in caso di frenata o cambio direzione, ottenendo così un esito positivo anche nell’iniziativa di accrescimento del piacere di guida.

Il peso di questa magnifica sportiva è di 1670 kg, 100 in più rispetto alla SF90 stradale a causa dell’integrazione del tetto retraibile.

Design unico e maniacalmente definito: cerchi forgiati dotati di profili alari e un lunotto fortemente ridotto in altezza; all’interno un display curvo da 16’’ e sul volante una levetta per cambiare le modalità di guida da eDrive a Hybrid, Performance e Quality.

Tra gli Optional, la possibilità di richiedere un allestimento con assetto fiorano ossia ammortizzatori multimatic con regolazione per la corsa in pista e meno peso grazie all’impiego di carbonio e titanio.

Ferrari SF90 Spider 2021 prenderà il sopravvento su strada nel 2021: sarà infatti prodotta a partire dal secondo trimestre, senza limitazioni e ad un prezzo base di 473.000 Euro.

Le prenotazioni sono già aperte. Il desiderio di guidarla invece, dovrà attendere ancora un pò….