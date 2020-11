Oroscopo del Giorno 16 Novembre 2020 Lunedì

Oroscopo del Giorno 16 Novembre 2020 Lunedì è il segno dell’Ariete è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 16 Novembre 2020 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT: La Luna trascorre la giornata nel tuo settore spirituale, aiutandoti a superare i piccoli problemi Ariete, e gli attuali transiti suggeriscono che ce ne possono essere più del solito. La tendenza è quella di inseguire cose che non vuoi o delle quali non hai veramente bisogno. Potrebbe essere meglio non esprimere le tue idee o i tuoi sentimenti troppo in fretta. Attingi al tuo buon senso per ottenere i risultati migliori. Potresti aprire la tua mente a nuove esperienze e possibilità, ma non spingerti troppo lontano.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Potresti essere tentato di intraprendere troppi progetti o di organizzare più attività di quelle che puoi gestire Leone. Prendere decisioni o fare promesse basate esclusivamente sull’umore attuale può essere un errore. Cambiamenti di programma o opposizione potrebbero portare a qualcosa di meglio o al chiarimento delle tue opinioni su una questione, anche se all’inizio queste cose saranno frustranti.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: La Luna trascorre la giornata nel tuo segno Sagittario e darai la priorità ai tuoi sentimenti e ai tuoi bisogni emotivi. C’è una certa tendenza a esagerare o a spingerti oltre i tuoi limiti oggi. Sei più sensibile alle cose che sembrano noiose o prive di significato, che possono suscitare un pò di irrequietezza. Anche se puoi certamente usare questa energia per apportare cambiamenti, per ora potresti vedere le cose all’estremo ed è meglio mantenere il ritmo e la moderazione.

Oroscopo del Giorno 16 Novembre 2020 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐ EXCELLENT: Trova una via di mezzo oggi tra l’adempimento delle tue responsabilità e il soddisfacimento del tuo desiderio attingendo alla pazienza e alla consapevolezza. Gli errori commessi ora sono probabilmente dovuti a aspettative esagerate e mancanza di lungimiranza. Le promesse non sono facili da mantenere. I transiti attuali potrebbero allontanarti temporaneamente dalle tue priorità, oppure possono sfidare la tua concentrazione o il tuo impegno.



VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT: È un periodo in cui devi controllare i tuoi sentimenti. Puoi essere entusiasta di arrivare a una comprensione emotiva di te stesso o di qualcuno importante per te. Le questioni private e intime prosperano oggi. Tuttavia, i transiti di oggi possono portarti troppo facilmente a saltare a conclusioni o metterti in situazioni scomode senza pensarci abbastanza. Fai attenzione all’impulsività. C’è la tendenza a essere un pò negligenti o troppo indulgenti. Potresti sopravvalutare qualcosa se non stai attento.



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La Luna trascorre la giornata nel tuo settore della privacy Capricorno, e tu cercherai più riposo o tempo per riflettere. C’è la tendenza a esagerare e parlare troppo velocemente o troppo presto.

Considera che anche se ottieni ciò che desideri, questo potrebbe non soddisfarti se non sarai in contatto con i tuoi veri bisogni. L’autocontrollo e la pazienza possono salvare la giornata e potresti divertirti mentre proverai nuovi sentimenti o scoprirai nuovi piaceri.

Nel lavoro autonomo niente appoggi, aiuti, consigli o bonus governativi, dovrai farcela con le tue sole forze e di questo puoi andarne orgoglioso:logica e creatività si daranno la mano portando in luce tutte le tue doti: costanza, pazienza e capacità di sacrificio.

Oroscopo del Giorno 16 Novembre 2020 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐ EXCELLENT:Con i transiti di oggi che stimolano la tendenza a esagerare Gemelli, potrebbe essere ricordare a te stesso i tuoi limiti e mirare a non spingerti oltre. C’è la tendenza a fare promesse difficili da mantenere. Potresti voler scuotere un pò le cose e fare qualcosa di diverso, e l’attuale insoddisfazione può portare a miglioramenti importanti. Non è un giorno in cui puoi aspettarti che la solita routine vada esattamente come previsto. Fai attenzione alla distrazione!

BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti provare il desiderio di goderti qualcosa di nuovo o diverso, Bilancia. Puoi avere buone intenzioni, ma se le cose non funzionano correttamente, potresti perdere interesse rapidamente. Cerca di moderare le tue aspettative. Non è il giorno migliore per la produttività poiché la tendenza è quella di esagerare e perdere l’ispirazione troppo facilmente. Concentrati e pensa a ciò che ti manca. È saggio non prendere decisioni e scelte affrettate.

ACQUARIO ⭐ EXCELLENT: Se oggi manca un piano d’azione, l’irrequietezza può portare a errori, caro Acquario. È meglio prestare attenzione a mosse o parole sbadate. Se hai troppe cose da gestire, ti resta troppo poco tempo per concentrarti. Potrebbe essere meglio riflettere e capire ciò di cui hai veramente bisogno. Cerca di evitare di esagerare o di saltare a conclusioni affrettate. La Luna trascorre la giornata nel tuo settore sociale, rafforzando il tema del gioco e del divertimento.



Oroscopo del Giorno 16 Novembre 2020 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi può esserci un pò di irrequietezza nell’aria Cancro, che può portarti a cercare nuovi piaceri o ad apportare alcuni cambiamenti. Oppure potrebbe portarti fuori strada, quindi fai attenzione alle aspettative esagerate. Cerca di non spingerti oltre i tuoi soliti limiti. E’ meglio non lasciarsi influenzare dalle promesse degli altri. Considera che le comunicazioni possono essere brusche e la tensione può portare a errori. Se puoi, programma un lavoro intenso e lungo per un altro giorno.

SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:È meglio non sentire la pressione di iniziare qualcosa troppo velocemente oggi, Scorpione.Hai un forte entusiasmo ma una certa mancanza di disciplina. È temporaneo ma anche saggio mantenere il ritmo e le cose moderate oggi. Anche parlare troppo presto può essere problematico, soprattutto con l’avanzare della giornata. La moderazione è la chiave del successo in questo momento. Puoi certamente fare uno sforzo e correre il rischio, ma cerca di non assumerti troppe responsabilità!

PESCI ⭐ EXCELLENT:I transiti di oggi sono un pò caotici, ma distendono la mente Pesci. Cerca di non andare troppo lontano, inseguendo qualcosa che potresti non desiderare davvero. Con la consapevolezza di sé, potresti scoprire aree della tua vita che richiedono un miglioramento o un’attenzione speciale. L’irrequietezza di oggi può fornire alcuni indizi enormi su ciò che potrebbe mancare nella tua vita. Potrebbe anche essere una sfida dire la cosa giusta al momento giusto con Mercurio in opposizione a Urano.