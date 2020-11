BMW iX: il nuovo SUV 2021 è elettrico

BMW iX: l’elettrica del futuro

BMW iX, iNext: un nuovo inizio

O ltre 600 km d’autonomia. In tutte le concessionarie a fine 2021

L’azienda tedesca si immerge nel mondo della sostenibilità realizzando un nuovo suv elettrico: BMW iX.

Tutti almeno una volta abbiamo pensato di comprare una Bmw, ma avete mai pensato di poter averla con più di 600 km di autonomia?

A differenza dei marchi concorrenti Audi e Mercedes, BMW non si era mai cimentata nel mondo dell’elettrico. Con la creazione della BMW iX dà il via a questa sperimentazione che segna l’inizio di una nuova epoca per la casa automobilistica bavarese.

BMW iX è un suv full electric, ovvero totalmente elettrico, un veicolo a zero emissioni senza un motore termico e sarà lanciata sul mercato alla fine del 2021.

L’auto dalle numerose innovazioni tecniche e dal design lungimirante è simbolo di un’eccellenza in quanto il progetto, investendo notevoli riflessioni sugli interni, si concentra sulla qualità della vita a bordo e sul piacere della guida.

BMW iX si distingue principalmente per: potenza, accelerazione, consumo e autonomia. Monta infatti la quinta generazione del suo Powertrain denominato eDrive con due motori in grado di erogare più di 500 cavalli ciascuno, passando da 0 a 100 km/h in meno di 5 secondi, offrendo così oltre 600 Km di autonomia grazie alla sua batteria ad elevate prestazioni con oltre 100 kWh e con cui in 10 minuti si ricaricano circa 120 Km.

Un progetto innovativo e ultramoderno che coinvolge tecnologia e nuovi metodi, introducendo grandi novità in termini di trazione elettrica, automazione di guida e connettività.

Altri elementi distintivi della BMW iX li troviamo nel design interno: sarà infatti il primo veicolo ad avere un volante a forma esagonale che migliora le performance della guida autonoma e nel design esterno come la griglia frontale e sottilissimi fari eleganti.

BMW iX concede un ampio volume per un maggior comfort, infatti l’abitacolo regala la percezione di un open space generato dall’assenza del tunnel centrale e presenta più display collegati in forma curva dalle dimensioni di 12,3 e 14,9 pollici.

BMW iX gode di uno stile possente, con poche linee marcate e con una superficie esterna pulita e levigata grazie alla presenza di maniglie inserite a filo e finestrini senza cornice.

Per quanto riguarda le dimensioni è paragonabile in larghezza e lunghezza alla X5 e in altezza quasi ad una X6.

Questa volta BMW ha puntato fortemente su ecologia e sostenibilità grazie ad un nuovo motore elettrico prodotto senza le materie prime e alla batteria generata tramite fonti rinnovabili.