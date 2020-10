Oroscopo del Giorno 13 Ottobre 2020 MartedÃ¬

Oroscopo del Giorno 13 Ottobre 2020 Martedì

Oroscopo del Giorno 13 Ottobre 2020 Martedì è il segno del Leone è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 13 Ottobre 2020 Martedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un libro o un film su un paese straniero potrebbe catturare la tua immaginazione e far sembrare quel paese particolarmente attraente, Ariete. Potresti giocare con l’idea di fare un viaggio lì in futuro, ma potrebbe anche essere una buona idea iniziare a fare piani concreti. Sei in uno stato d’animo particolarmente pratico e hai l’entusiasmo per farlo. Divertiti a sfogliare brochure e mappe di viaggio.



LEONE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi dovresti sentirti particolarmente affettuoso e amorevole verso gli amici e i bambini, Leone. Potresti anche apprezzare particolarmente le arti. Potresti assistere a uno spettacolo o ad un concerto o decidere di provare tu stesso una delle belle arti.

La sera, esci e goditi la compagnia dei tuoi amici, se puoi. Festeggia semplicemente stando insieme a qualcuno in qualunque modo vuoi!

Al tuo lavoro ci credi davvero, ti rifletti in quel che fai, considerandolo un banco di prova per mettere in luce le tue potenzialità.

L’essenziale è poterti muovere e decidere con una certa autonomia, se i diktat vi piovono addosso dall’alto affiora la tua rabbia, condita con un pizzico di invidia per chi è riuscito ad arrivare ai vertici, mentre tu sei ancora a metà strada!

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti sentirti particolarmente affettuoso e amorevole verso quasi tutti quelli della tua cerchia Sagittario, anche quelli che di solito trovi irritanti. Potresti anche sembrare particolarmente attraente e sentirti più sicuro del solito. Potresti anche aver voglia di acquistare vestiti nuovi. Le idee artistiche potrebbero fluire liberamente e potresti pensare a diversi modi per farle funzionare.

Oroscopo del Giorno 13 Ottobre 2020 Martedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno vicino che ti deve dei soldi potrebbe improvvisamente presentarsi e ripagarti, Toro. Potrebbe essere una sorpresa, ma sarai felice di averla. Potresti farti venire l’idea di portare fuori un amico a pranzo o comprare un regalo a qualcuno. Alcuni bei sogni potrebbero perseguitare il tuo sonno stanotte, forse al punto che ti sentirai frustrato quando ti sveglierai. Prendine nota. Stanno dicendo qualcosa su di te.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi potresti decidere di acquistare una pianta per ogni stanza della tua casa o piantare qualcosa in giardino, Vergine. Se il tempo è bello, potresti visitare un vivaio o un giardino botanico. Normalmente potresti non essere attratto da piante e giardini, ma oggi sia la bellezza che la natura sembrano particolarmente attraenti. Approfittane, per quanto temporaneo. La tua casa sarà molto più bella!



CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Qualcuno a cui tieni ma che non vedi da molto tempo potrebbe contattarti all’improvviso. Di solito lo ameresti Capricorno, ma oggi potresti essere troppo preso dai tuoi progetti per volerli mettere da parte. Ma ti divertirai molto con questa persona e potresti persino interessarla al tuo progetto. Dopo aver finito il tuo lavoro, prendi del delizioso cibo da asporto.



Oroscopo del Giorno 13 Ottobre 2020 Martedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi dovresti sentirti particolarmente affettuoso e amorevole verso tutti quelli che ti sono vicini Gemelli, in particolare il partner. Potresti passare un pò di tempo con gli amici o la famiglia o programmare una serata romantica con la tua dolce metà, o entrambe le cose. Se hai delle scartoffie di cui occuparti, questo è il giorno giusto per farlo. Sei particolarmente pratico e ti senti bene, quindi la fatica non ti abbatterà.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una comunicazione calda e amorevole potrebbe arrivarti oggi da qualcuno vicino. Potrebbe essere una mail, una chiamata o anche un regalo. Questo potrebbe rendere brillante la tua giornata Bilancia. Fai una passeggiata nel vicinato e saluta le persone che incontri. Ti farà sentire ancora meglio!

ACQUARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Un obiettivo al quale hai lavorato potrebbe finalmente essere raggiunto, Acquario. Un gruppo di amici che potresti non vedere da molto tempo potrebbe programmare una piccola riunione a cui sarai fin troppo felice di partecipare! Aspettati di divertirti molto a scambiare notizie e idee con queste persone. Probabilmente ti sentirai particolarmente felice di vederle. Non vorrai lasciar passare così tanto tempo prima di ricongiungerti a loro.



Oroscopo del Giorno 13 Ottobre 2020 Martedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi dovresti essere particolarmente attraente e risplendere di una buona salute, Cancro. Ti senti molto affettuoso, in particolare verso gli animali. Se hai pensato di adottarne uno, questo è il giorno giusto per farlo. Gli affari, il lavoro e il denaro continuano ad andare bene. Dovresti essere in un momento abbastanza buono. Questo stato d’animo dovrebbe durare a lungo.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una somma molto gradita di denaro extra potrebbe arrivarti oggi Scorpione, forse all’improvviso. Potresti voler mettere investire questi soldi oppure utilizzarli per acquistare forniture o materiali per progetti personali. Dovresti sentirti particolarmente positivo per quanto riguarda le tue risorse e fiducioso nella tua capacità di guadagnare.



PESCI ⭐⭐⭐⭐EXCELLENT:Oggi potresti parlare con nuove persone interessanti, Pesci. Tra loro c’è almeno una persona che condivide molti dei tuoi interessi e potrebbe diventare un caro amico. È probabile che la gioia che ricevi dal comunicare con queste persone si riversi nel resto della giornata. Potresti anche essere più caloroso e congeniale con tutti quelli che ti circondano. La sera, divertiti.