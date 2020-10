Ferretti Yachts 1000: il nuovo gigante dei mari Made in Italy

A poppa il Ferretti Yachts 1000 offre 40 m² di spazi vivibili , mentre un beach club dove la spiaggetta e il pozzetto sono in comunicazione diretta crea un’area benessere aperta e a contatto con il mare. Il garage può ospitare un tender Williams Sportjet 445, una moto d’acqua e 2 Seabob, ed è possibile accedervi anche per mezzo di un accesso indipendente collocato a dritta.

Le forme esterne riprendono la filosofia progettuale inaugurata con gli ultimi modelli della gamma: linee sportive dominano il profilo con nuove potenze laterali in cristallo a poppa e a centro barca. Ferretti Yachts 1000 presenta, per la prima volta nella storia del brand, un largo utilizzo del carbonio impiegato per tutta la sovrastruttura, incluso l’hard top.