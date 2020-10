Oroscopo del Giorno 9 Ottobre 2020 Venerdì

Oroscopo del Giorno 9 Ottobre 2020 Venerdì è il segno dei Pesci è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 9 Ottobre 2020 Venerdì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐ EXCELLENT:Probabilmente ora sei sul punto di completare una mossa importante di qualche tipo. La tua prima reazione potrebbe essere quella di sederti in solitaria deliberazione mentre lotti con i pro e i contro della situazione. Cerca di non sovraccaricare la tua testa con troppi dettagli. Guarda il quadro generale. Forse troverai la risposta che cerchi durante una passeggiata. Durante questo periodo, puoi liberare la tua testa da inutili disordini.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Innaffia le tue piante oggi e assicurati che ricevano abbastanza luce, Leone. Se non hai piante, cogli l’occasione per andare al vivaio e prenderne un paio per casa o per l’ufficio. Nutri le cose organiche della tua vita per aiutarti a ricordare le tue radici, che sono estremamente importanti per te in questo momento. Affonda in profondità nella Terra per comprendere l’ambiente che ti circonda.

SAGITTARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Diffida delle grandi promesse oggi, Sagittario. Questo potrebbe essere uno di quei giorni in cui le persone sono più propense a scommettere perché non sono realistiche su come andranno le cose. Sarà difficile per gli altri resistere quando le persone ricevono promesse di un grande guadagno.

Oroscopo del Giorno 9 Ottobre 2020 Venerdì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Questo è uno di quei giorni in cui camminerai e all’improvviso ascolterai un artista di strada che suona musica. All’improvviso i tuoi piedi inizieranno a muoversi e presto starai ballando. Ti ritroverai a ballare lungo le vie della città. Non ci vorrà molto per farti divertire. Una volta iniziato, potrebbe essere difficile smettere. Continua così!



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi sei a posto, Vergine. Non lasciare che le insicurezze delle altre persone o la comprensione superficiale di un problema ostacolino i tuoi progressi. C’è un netto vantaggio nel modo in cui ti avvicini alle cose. Sentiti libero di esercitare la tua volontà su coloro che hanno bisogno di avere una direzione. Se sei sicuro della risposta, non essere timido nel dirlo. Se alle persone non piace il modo in cui conduci il gioco, vuol dire che non hanno bisogno di seguirti.

CAPRICORNO ⭐⭐ EXCELLENT:Sentiti libero di fare acquisti online Capricorno. Già che ci sei, potresti anche scegliere alcune cose per gli altri. Tendi ad essere in sintonia con lo spirito piacevole delle persone intorno a te. Dall’altra parte però, se sono particolarmente negativi o irritabili, non esitare ad andare altrove. Sfortunatamente, può essere più facile a dirsi che a farsi.



Oroscopo del Giorno 9 Ottobre 2020 Venerdì: segni di Aria

GEMELLI ⭐ EXCELLENT:Non prendere cose che non ti appartengono, Gemelli. I tuoi occhi penetranti tendono a individuare cose che si intascano facilmente, anche se in fondo sai che quelle cose non sono destinate a te. La tua immaginazione potrebbe cercare di convincerti che va bene eseguire manovre così subdole e potresti essere tentato. Non illuderti.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Forse ti starai chiedendo su quale spalla dovresti piangere, Bilancia. Di solito la tua è la spalla che piace a tutti gli altri. Il colletto della tua camicia è probabilmente bagnato fradicio ormai, grazie a tutte le lacrime che ti sono cadute addosso. La tua compassione per gli altri è sicuramente uno dei tuoi maggiori punti di forza, ma sii consapevole del fatto che può anche essere uno dei tuoi maggiori punti deboli.

ACQUARIO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che graviti verso coloro che possono mettere su uno spettacolo e portare la tua immaginazione in una terra lontana oggi, Acquario. Cerca questa qualità negli altri invece di rivolgerti alla TV per soddisfare questa esigenza. Se non stai attento, potresti finire per essere un teledipendente per tutto il giorno, senza parlare con nessuno. Prendi nota che la vita reale è molto più ricca di qualsiasi cosa che potrebbe arrivare attraverso la televisione.

Oroscopo del Giorno 9 Ottobre 2020 Venerdì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Cerca di non pensare troppo a quello che “dovrebbe” succedere dopo, Cancro. La verità è che le cose non funzionano necessariamente nel modo in cui sono state pianificate, quindi non contare su qualcosa che non ha alcuna garanzia di essere realizzata. Attieniti al tuo modo di fare le cose e cerca di non rimanere troppo attaccato ai risultati. La chiave ora è godersi il processo.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:I tuoi carboni ardono da un pò e c’è molto fumo che si riversa dalle tue braci annerite, Scorpione. La buona notizia è che oggi può esserci una grande raffica di vento che fungerà da catalizzatore per accendere le fiamme. L’elemento mancante dell’aria sta finalmente arrivando verso di te, quindi preparati. Il fuoco tende a riscaldarsi rapidamente.

PESCI ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Connettiti con coloro che ti portano in alto e incoraggiano le tue fantasie oggi invece di stare coloro che cercano di portarti giù, Pesci. C’è bisogno che tu brilli più del solito, e non c’è motivo per cui questo desiderio non dovrebbe essere esaudito. Tutto funzionerà magnificamente per te finché ti allineerai con persone ammirevoli e di nobili cause, quindi fallo.

Che sei innamorat è evidente, ma non è detto che l’oggetto delle tue brame ricambi con altrettanta passione. Piuttosto, calore e premure provengono da un vecchio amico che non avevi mai guardato con particolare interesse e perciò mai inserito nella lista dei potenziali partner. Errore, è proprio la persona giusta per te!

Viaggio: parola chiave di questo venerdì, sia che rientri da una filiale lontana dalla sede rispetto a dove lavori abitualmente, sia che tu sia in partenza per la casetta di campagna, spostarti è un piacere irrinunciabile che ti fa sentire vivo e giovane, tutt’uno con la natura in trasformazione.