IFA 2020: le sei novità tecnologiche dell’Autunno

I MIGLIORI GADGET DA IFA 2020

LE ULTIME NOVITA’ PER IL TUO AUTUNNO

I 6 gadget più innovativi visti a IFA 2020

L’autunno per gli appassionati di tecnologia è sinonimo di IFA 2020: la più importante fiera europea di elettronica di consumo in programma ogni anno a Berlino.

Ecco i gadget più interessanti e particolari che abbiamo selezionato per voi.

LG CineBeam 4K UHD: il nuovo proiettore laser si distingue per essere in grado di offrire alle persone un’autentica esperienza cinematografica nel comfort della propria casa. Oltre ad un’alta qualità d’immagine, questo modello può mostrare il film come pensato originariamente dal regista regolando il frame rate dell’immagine proiettata in modo che corrisponda alla sorgente originale a 24Hz.

Skullcandy Crusher Evo: le cuffie wireless offrono i bassi più potenti e immersivi di tutta la gamma grazie a due tecnologie audio potenziate: una versione migliorata del Sensory Haptic Bass e il Personal Sound di Audiodo, un software di personalizzazione progressiva dell’audio.

Philips OLED+ 935: la nuova serie di televisori punta sulla tecnologia Ambilight e su una soundbar Bowers&Wilkins che promette di far faville sotto ogni punto di vista. Disponibile in tagli da 48, 55 e 65 pollici.

Bosch Unlimited Gen 2 Serie 8: le ultime innovazioni di aspirapolvere senza filo sfruttano una tecnologia all’avanguardia. Bosch ha sviluppato da zero tutti i componenti: batteria, motore e spazzola. Il motore è leggero, efficace e a lunga durata. Le nuove batterie Power Plus contano il 30% di potenza in più. In arrivo a febbraio 2021.

Samsung The Premiere: per un’esperienza cinematografica di grande effetto. Disponibile nei modelli da 120 e 130 pollici, è il primo proiettore al mondo certificato HDR10+ con colori e contrasti rivoluzionari che aggiungono profondità per una maggiore precisione dei dettagli dell’immagine. In arrivo in Italia entro la fine dell’anno.

Samsung Wireless Charging Trio: un magico pad a ricarica wireless che può ricaricare contemporaneamente smartphone, smartwatch e cuffiette wireless. Una nuovissima soluzione progettata per ricaricare con la comodità e facilità in uno stesso momento.