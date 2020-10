Oroscopo del Giorno 8 Ottobre 2020 Giovedì

Oroscopo del Giorno 8 Ottobre 2020 Giovedì è il segno dell’Ariete è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 8 Ottobre 2020 Giovedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Questo è un momento fantastico per te Ariete, anche se c’è un pò di freddezza tra te e la persona a cui tieni. È possibile che ora ci sia bisogno di un elemento di distanza perché tu possa apprezzare davvero le cose belle che hai. Se non sei coinvolto con qualcuno ora, dovresti scoprire di essere in una buona posizione per fare un passo verso qualcuno verso il quale ti senti attratto!



Notizie rassicuranti da lontano, gli amici ti aspettano per una breve vacanza, se tra loro c’è qualcuno che ti guarda con particolare interesse… volerai più veloce di un Freccia! Sul lavoro, risolvi tutto in tempo record, se c’è un problema non ti perdi in chiacchiere, ti attivi per arrivare subito al dunque. Unico rischio: tirarti addosso invidie e rivalità da parte di chi si sente, a torto, migliore di te…

LEONE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le cose dovrebbero andare abbastanza bene per te oggi Leone, e scoprirai che aspetti della tua vita del passato stanno finalmente andando a posto. Abbi fede che tutta la tua meticolosa pianificazione e organizzazione alla fine ti ripagherà. Questo è particolarmente vero nel campo dell’amore. Trascorri del tempo con il partner stasera se puoi.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Potresti scoprire che il tuo amore è incredibilmente magnetico ora, Sagittario. Tutto quello che devi fare è essere te stesso e improvvisamente le persone accorreranno verso di te. Ci sono straordinarie opportunità per rafforzare i legami che hai con le persone a cui tieni di più. Rafforza la tua relazione con parole e azioni romantiche. C’è una sensualità in più nel tuo umore e nelle tue azioni ora.

Oroscopo del Giorno 8 Ottobre 2020 Giovedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Una cosa è essere un amico e un’altra è nutrire l’ego di qualcuno solo per renderlo felice, Toro. Assicurati di non dire bugie a qualcuno solo perché sai che è quello che lui o lei vuole sentire. Un vero amico è onesto in ogni momento, anche se ciò significa che potresti ferire temporaneamente i sentimenti di quella persona.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Restrizione e disciplina potrebbero non essere il tuo forte Vergine, ma renditi conto che questo potrebbe essere esattamente il tipo di cosa di cui hai più bisogno. Cerca di non sprecare le tue energie in troppe direzioni. Concentra e canalizza i tuoi sforzi sulle cose che consideri più importanti. Assicurati di dedicare la maggior parte della giornata a occuparti di queste cose. Hai abbracciato i tuoi cari ultimamente?

CAPRICORNO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Considera l’idea di adottare un approccio più conservatore nelle tue azioni oggi Capricorno, così come nel modo in cui ti vesti. Gli altri potrebbero essere piuttosto scoraggiati da qualcosa che sembra troppo appariscente. La moda può essere una preoccupazione significativa per te ora, il che va bene. Non sottovalutare il potere dell’aspetto personale.



Oroscopo del Giorno 8 Ottobre 2020 Giovedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È fondamentale che tu non cerchi di ottenere l’amore e l’apprezzamento di un altro controllando le sue decisioni Gemelli. È ora che le persone intorno a te stabiliscano le proprie regole e i propri limiti. Dai a quella persona speciale lo spazio per decidere cosa è meglio, poi agisci di conseguenza. È possibile che tu scopra cose su questa persona che probabilmente non avresti mai immaginato.



BILANCIA ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Apprezza le cose buone che hai oggi, Bilancia. Non lasciare che passi un altro giorno senza rendere davvero omaggio alle persone che ti hanno aiutato lungo il cammino. Fai una passeggiata. Arrampicati su un albero o aiuta un bambino a costruire una casa sull’albero. Connettiti con il tuo lato spirituale invece di sentire sempre il bisogno di cercare qualcosa di più grande e migliore!

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Le relazioni romantiche potrebbero non andare esattamente come vorresti Acquario, ma non scoraggiarti. Resisti e scoprirai che le cose alla fine andranno al posto giusto. Potresti aver bisogno di rafforzare il tuo senso di fiducia interiore, poiché è probabile che otterrai molto supporto dalle interazioni con le persone intorno a te.

Oroscopo del Giorno 8 Ottobre 2020 Giovedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere necessario frenare oggi quando si tratta di amore, Cancro. Non pensare che questo significhi dover interrompere qualsiasi relazione che è in corso, ma renditi conto che potresti dover adottare un approccio più realistico. Il problema è che potresti essere così preso dalla fantasia delle cose che non tendera a valutare gli aspetti pratici.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Quando si tratta di questioni di amore potrebbe essere necessario attenuare un pò le cose, Scorpione. Un approccio aggressivo ora potrebbe allontanare la persona amata da te invece di attirarla più vicino. Ricorda che l’amore è una strada a doppio senso. Non limitarti a fare le cose nel modo in cui vorresti. È fondamentale che tu consideri i pensieri e i sentimenti del tuo partner in ogni fase del percorso.

PESCI ⭐⭐ EXCELLENT:Potrebbe essere che stai cercando di comunicare con qualcuno per quanto riguarda una questione del cuore che non funziona. Ti senti come se avessi bisogno di un traduttore per far passare il tuo messaggio. Sia tu che il tuo partner dovete condividere la responsabilità di assicurarvi che le linee di comunicazione rimangano aperte. Sii pratico ma sensibile nel tuo approccio.