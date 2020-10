Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2020 Mercoledì

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2020 Mercoledì è il segno del Capricorno è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2020 Mercoledì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT: Sii consapevole del fatto che è probabile che l’amore si travestisca oggi, Ariete. C’è qualcosa di fantasioso nel modo in cui si manifesterà questa nuova storia d’amore, quindi preparati. Non pensare che l’amore debba sempre essere pianificato e calcolato. C’è un forte senso di spontaneità associato al delizioso interesse romantico della giornata. Non respingere coloro che non sembrano abbastanza pratici o equilibrati per te.



LEONE ⭐⭐ EXCELLENT:Potresti essere confuso quando si tratta di questioni di cuore, Leone. Forse ti senti ingannato quando l’oggetto del tuo desiderio non ti da la completa attenzione in ogni momento. La sicurezza fondamentale del tuo essere è la tua responsabilità, non quella di qualcun altro. Trova un modo per incorporare i tuoi sogni nei sogni degli altri invece di lavorare sempre verso obiettivi opposti.

SAGITTARIO ⭐ EXCELLENT:Quando si tratta di relazioni con gli altri, fai attenzione a non insistere sul pretendere che tutto sia fatto a modo tuo, Sagittario. Potrebbe essere che tu abbia aspettative così alte nei confronti del tuo partner che lui o lei non potrà mai essere all’altezza dei tuoi standard. Fondamentalmente, stai preparando il terreno per il fallimento chiedendo all’altra persona di essere come la vuoi tu.

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2020 Mercoledì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Stasera prepara una cena romantica per la persona che ami, Toro. Accompagnala in un giro immaginario sul tappeto magico in luoghi fantastici che incoraggiano uno stato d’animo giocoso e un atteggiamento spensierato. Considera l’idea di accompagnare il tutto con una buona bottiglia di vino. Decora la casa con le candele e accendi dell’incenso. Crea uno stato d’animo che calma i nervi e lenisce l’anima. Il tuo senso del romanticismo è perfetto.



VERGINE ⭐⭐ EXCELLENT:La tua immaginazione su come dovrebbe essere la tua vita romantica ti sta collegando con molte opportunità diverse, Vergine. Che tu te ne renda conto o no, la situazione ottimale che cerchi è a portata di mano. Assicurati di non cercare di manipolare una certa persona per farla diventare come vuoi tu. Se sei infelice nella tua relazione, forse hai bisogno di trovare qualcuno di nuovo.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Le tue fantasie potrebbero diventare realtà ora, specialmente quando si tratta di relazioni, Capricorno. Questo potrebbe essere il momento che hai sempre sognato, quindi preparati. La persona attraente e romantica all’angolo ti ha tenuto d’occhio tutta la notte. Il tuo sangue sta pompando più velocemente che mai. Ricorda a te stesso che tutti i sogni possono diventare realtà in un giorno come questo.



Sul lavoro la creatività è esuberante: se provi a dismettere l’abito gessato e lasciarti andare, scoprirai un mondo interiore indescrivibile, tanto è ricco e bello. Prova, non perdete questo treno che ti condurrà verso il successo. Zelante in azienda ma con un obiettivo ben preciso in mente: fare carriera e guadagnarti il tuo posto al sole. Dall’alto l’orizzonte si vede con più chiarezza e si possono fare cose che si vorrebbe venissero fatte dai capi, ma loro se ne fanno un baffo, tu invece ti attivi a favore di tutti, dai primi agli ultimi.

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2020 Mercoledì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Quando si tratta di relazioni romantiche Gemelli, potresti scoprire che stai giocando più a nascondino che a uno sforzo verso la fiducia e l’onestà. Potrebbe essere che tu stia volutamente cercando di nasconderti per testare la resistenza del tuo avversario. Potresti voler adottare un nuovo approccio ora, uno che implichi uno sforzo verso la connessione invece che la distanza.



BILANCIA ⭐⭐ EXCELLENT: I tuoi sogni funzionano abbastanza bene nella tua testa Bilancia, ma il problema ora è come trasformarli in una sorta di scenario di vita reale. Stai attento a non assumere un approccio troppo intellettuale. Quando si tratta di relazioni, le cose normalmente non accadono logicamente o razionalmente. Dovrai lasciare molto al caso, quindi impara ad affrontare le cose man mano che vengono.

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Mentre normalmente ti piace che tutte le tue relazioni sentimentali siano estremamente nutrienti e confortanti, potresti scoprire che non è sempre possibile, Acquario. C’è una disconnessione tra te e il partner in questo momento che potrebbe essere difficile da aggiustare. Il tempo è davvero l’unica cosa che probabilmente risolverà questo tipo di problema. Ricorda che tutte le tue relazioni non possono sempre andare esattamente secondo i piani.

Oroscopo del Giorno 7 Ottobre 2020 Mercoledì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: In questo momento sei un pò vulnerabile quando si tratta di amore e romanticismo, Cancro. La chiave per te ora è la libertà. Il problema con questa mentalità è che potrebbe essere interpretata male. Il tuo partner potrebbe pensare che semplicemente non sei più interessato. Ricorda al tuo partner che va bene amare qualcuno ma hai bisogno anche di tempo e spazio per fare le cose da solo.



SCORPIONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:È probabile che l’amore e le relazioni personali assumano un tono molto più sognante e romantico ora, Scorpione. I tuoi occhi tendono a brillare mentre parli o addirittura pensi alla persona a cui tieni di più. È probabile che l’inconfondibile bagliore che ti circonda attiri gli altri dalla tua parte anche se in questo momento non sei sul mercato per una relazione romantica.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Un progetto creativo su cui hai lavorato potrebbe arrivare al culmine ora, Pesci. Discuti i tuoi progressi con gli altri e sentiti libero di tenere una critica informale per ottenere un feedback onesto sul tuo lavoro. Un’opera d’arte dovrebbe suscitare una sorta di reazione all’interno di un’altra persona. Considera i modi in cui puoi sfidare le persone intorno a te con il tuo talento.