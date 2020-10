Oroscopo del Giorno 5 Ottobre 2020 Lunedì

Oroscopo del Giorno 5 Ottobre 2020 Lunedì è il segno del Capricorno è il segno EXCELLENT di oggi

Oroscopo del Giorno 5 Ottobre 2020 Lunedì: segni di Fuoco

ARIETE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Mettiti sulla corsia preferenziale e usa le tue parole potenti e la tua mente creativa per prendere decisioni rapide, consapevoli ma spontanee. Se oggi ti trovi in difficoltà Ariete, non preoccuparti. Rilassati, fai un respiro profondo e lascia che la tua intuizione ti guidi sulla retta via. Invece di sprecare la tua energia dimenandoti, chiedi aiuto.

LEONE ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Può sembrare che tutti intorno a te siano felici e ottengano ciò che vogliono mentre tu sei bloccato in trincea, Leone. Non confrontarti con altre persone e non esprimere giudizi basati su apparenze. La verità è che molto probabilmente guardano solo al futuro immediato e sperimentano piaceri a breve termine. Tuttavia, tu invece hai gli occhi puntati sul lungo termine e probabilmente starai molto meglio.

SAGITTARIO ⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:Oggi il tuo pensiero può rivolgersi alla moda e ai diversi modi in cui puoi migliorare il tuo guardaroba. Non aver paura di creare un look che rifletta il tuo vero spirito interiore. Copri te stesso nello splendore esterno per illustrare i molti colori e gli strati diversi che porti all’interno. Vai in edicola e compra la tua rivista di moda preferita!

Oroscopo del Giorno 5 Ottobre 2020 Lunedì: segni di Terra

TORO ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Inizia la giornata con un pò di yoga e di meditazione per liberare la mente, Toro. Allunga il tuo corpo e fai scorrere il sangue attraverso tutte le articolazioni. Una volta che il tuo sangue scorrerà, la tua mente si muoverà. Prima di addentrarti troppo nella tua routine rumorosa, cogli l’occasione per cercare uno stato emotivo tranquillo e sereno mentre elimini l’elettricità e stabilisci i tuoi obiettivi per la giornata.



VERGINE ⭐⭐⭐ EXCELLENT: L’immaginazione e la fantasia giocano un ruolo importante nel tuo pensiero oggi Vergine, e non dovresti esitare ad abbracciare questo stato d’animo. C’è molto potere da trarre dal tuo senso di libertà di esplorare e sognare. Il tuo pensiero ora è più di una coscienza superiore. Dovresti approfittare di questa prospettiva elevata per vedere le cose da un punto di vista neutro.

CAPRICORNO ⭐⭐⭐⭐⭐ EXCELLENT:La cosa sorprendente della tua natura è che, come un buon politico, hai il giusto tono di voce e la frase giusta per ogni situazione. Puoi mettere il tuo sorriso e il tuo fascino e parlare per uscire da qualsiasi inghippo in cui ti trovi. Abbraccia questo incredibile dono, ma assicurati che i tuoi obiettivi generali siano nobili anziché egoistici o vendicativi.



In amore, felice e contento come nelle fiabe, anche se il tuo caratterino non è dei più malleabili, hai trovato la persona giusta, in grado di capirti e di sostenerti. Comunicare fa bene all’amore e migliora la qualità dell’intesa, ma ancor più delle parole e delle strofe poetiche giova passare alle coccole: fatevene in quantità!

Creatività ai massimi livelli, dall’ambiente e dalle persone giuste ricavi felici ispirazioni: non perderti uno spettacolo ricco di spunti e stimoli.

Oroscopo del Giorno 5 Ottobre 2020 Lunedì: segni di Aria

GEMELLI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:Fai qualcosa per la comunità oggi Gemelli, e considera davvero come i tuoi talenti e le tue abilità possono essere messi al lavoro al meglio. Considera l’idea di fare volontariato in una scuola o in una biblioteca. Dona il sangue o aiuta gli anziani. Qualunque cosa tu faccia, sorridi sapendo che stai entrando in contatto diretto con amici che hanno bisogno della tua assistenza. Invece di lamentarti di come stanno andando le cose, assumi un ruolo guida nell’aprire la strada verso un mondo più filantropico.

BILANCIA ⭐⭐⭐EXCELLENT: Coinvolgi maggiormente la tua mente razionale oggi, Bilancia. Se la tua mente continua sulla strada di un mondo fantastico, potresti prendere in considerazione l’idea di arruolare l’aiuto di persone che possono aiutarti a portare un pò di disciplina. Lasciati aiutare dagli altri…

ACQUARIO ⭐⭐ EXCELLENT:Oggi hai la sensazione che l’erba sia più verde nel giardino del vicino, Acquario. Cerca di non rimanere troppo concentrato su questo. O fai lo sforzo di andare dove il paesaggio sembra più ricco e fruttuoso oppure rimani dove sei. La chiave della vera felicità è assicurarti che, indipendentemente da dove finirai, ti godrai il posto in cui ti trovi.

Oroscopo del Giorno 5 Ottobre 2020 Lunedì: segni di Acqua

CANCRO ⭐⭐⭐ EXCELLENT: Se hai problemi ad affrontare un problema gigantesco Cancro, non scoraggiarti o non sentirti sopraffatto. La chiave per te è suddividere le cose in parti più piccole, analizzarle e capire il loro ruolo all’interno del tutto. Scoprirai che facendo le cose un passo alla volta, qualsiasi problema che incontrerai sarà infinitamente più facile da superare di quanto potresti aver pensato all’inizio.



SCORPIONE ⭐⭐ EXCELLENT:Supponi di essere qualcun altro per un giorno, Scorpione. Come ti sentiresti ad essere trattato nel modo in cui tratti normalmente le altre persone? Questo è un buon momento per metterti nei panni degli altri e vivere la vita attraverso i loro occhi. In questo modo, sarai incline a diventare più consapevole delle tue azioni e dell’effetto che questa hanno sulle persone intorno a te.

PESCI ⭐⭐⭐ EXCELLENT:La tua mente potrebbe vagare in una terra fantastica piena di castelli, maghi e draghi oggi, Pesci. Potresti scoprire che ti stai mettendo nei panni di una figura bella o affascinante in una torre che sta aspettando l’arrivo del compagno perfetto. Osserva lo scenario fantasioso che hai creato e guarda come i simboli e i personaggi si collegano alla tua vita reale. La tua immaginazione sta cercando di dirti qualcosa.